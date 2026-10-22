Escuela de monstruos

Dirección: Verena Fels
Guion: Dunja Bernatzky, Ines Häufler, Jasmina Kallay, Tom Martin y Katharina Reschke
Elenco: Lilian Gartner, Dunja Bernatzky, Emma Black, Vincent Bueno, Christian Heck
Calificación: Apta para todo público
Duración: 81 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:40; 16:50 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:45; 17:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:00; 14:40 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:40; 15:30 (doblada). Solo domingo, 11:30 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30; 15:10; 17:20 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:20; 17:10 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:30; 15:20; 17:20 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:30; 15:20; 17:20 (doblada). Solo domingo, 11:20 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30; 15:10; 17:50 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 17:30 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:40; 17:00 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30; 15:10; 16:50 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:30 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40; 15:30 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 13:45; 16:00; 17:40 (doblada).