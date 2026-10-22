Cine y TV
22 de octubre de 2026 - 11:26

Escuela de monstruos

Una niña se convierte en la única estudiante humana en una academia para monstruos.

Por ABC Color
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Dirección: Verena Fels

Guion: Dunja Bernatzky, Ines Häufler, Jasmina Kallay, Tom Martin y Katharina Reschke

Elenco: Lilian Gartner, Dunja Bernatzky, Emma Black, Vincent Bueno, Christian Heck

Calificación: Apta para todo público

Duración: 81 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:40; 16:50 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:45; 17:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:00; 14:40 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:40; 15:30 (doblada). Solo domingo, 11:30 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30; 15:10; 17:20 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:20; 17:10 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:30; 15:20; 17:20 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:30; 15:20; 17:20 (doblada). Solo domingo, 11:20 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30; 15:10; 17:50 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 17:30 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 14:40; 17:00 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30; 15:10; 16:50 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:30 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40; 15:30 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 13:45; 16:00; 17:40 (doblada).