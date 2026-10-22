Sacrificio: Los elegidos

Título original: Sacrifice
Dirección: Romain Gavras
Guion: Romain Gavras y Will Arbery
Elenco: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, Ambika Mod, Sam Richardson, John Malkovich, Charli XCX, Yung Lean
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 103 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 22:20 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:10 (doblada); 13:00; 21:20 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 16:00; 19:30 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:30; 19:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:05; 17:10; 22:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:10; 19:20 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:50 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:45 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 20:00 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 17:10 (doblada).