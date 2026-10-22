Cine y TV
22 de octubre de 2026 - 10:44

Sacrificio: Los elegidos

Un actor que busca revivir su carrera es secuestrado, junto con otras celebridades, por un grupo radical que cree que debe sacrificar personas para prevenir el fin del mundo.

Por ABC Color
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Título original: Sacrifice

Dirección: Romain Gavras

Guion: Romain Gavras y Will Arbery

Elenco: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek, Ambika Mod, Sam Richardson, John Malkovich, Charli XCX, Yung Lean

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 103 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 22:20 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:10 (doblada); 13:00; 21:20 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 16:00; 19:30 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:30; 19:30 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:05; 17:10; 22:00 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:10; 19:20 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:50 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 16:45 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 20:00 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 17:10 (doblada).