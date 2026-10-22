Terror en el Amazonas

Título original: Beware Boiúna
Dirección: Mike P. Nelson
Guion: Alan B. McElroy
Elenco: Kiana Madeira, Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Juan Pablo Shuk, Will Close, Jackson Bews, Sergio Herrera
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 104 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 15:00; 20:00 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 15:05; 19:15 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 17:15 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 17:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 20:30 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:30; 17:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:30; 17:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 17:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:00 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 14:15; 16:20; 18:25 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 17:15 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 19:15 (doblada); 21:30 (subtitulada).