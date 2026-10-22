Cine y TV
22 de octubre de 2026 - 11:08

Terror en el Amazonas

Un grupo de médicos emprende una misión humanitaria que los lleva a las profundidades de la Amazonía, donde son acechados por un letal depredador.

Por ABC Color
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Título original: Beware Boiúna

Dirección: Mike P. Nelson

Guion: Alan B. McElroy

Elenco: Kiana Madeira, Jessica Rothe, Logan Marshall-Green, Juan Pablo Shuk, Will Close, Jackson Bews, Sergio Herrera

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 104 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 15:00; 20:00 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 15:05; 19:15 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 17:15 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 17:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 20:30 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:30; 17:00 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:30; 17:00 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 17:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 18:00 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 14:15; 16:20; 18:25 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:00 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 17:15 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 19:15 (doblada); 21:30 (subtitulada).