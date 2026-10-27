“El de Matthew Perry”: la serie documental de Netflix que recorre la vida, luces y sombras del actor de Friends

Netflix sumó a su catálogo El de Matthew Perry, una serie documental de tres episodios centrada en la vida, trayectoria profesional y complejidades personales del actor estadounidense que alcanzó notoriedad global interpretando a Chandler Bing en la comedia Friends.

El título de la producción adopta la estructura clásica con la que se nombraban los capítulos de la popular telecomedia de los años noventa (“The One With…” / “El de…”). A través de entrevistas y material de archivo, la propuesta busca construir un retrato íntimo que va más allá de la figura pública y explora la faceta personal de Perry.

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Testimonios íntimos y batallas personales

A lo largo de los capítulos, familiares y allegados cercanos reconstruyen los hitos de su carrera y los momentos más difíciles de su vida privada. Según la descripción oficial difundida por la plataforma de streaming, la serie expone tanto su generosidad y sentido del humor como su vulnerabilidad, deteniéndose en las batallas que libró para sobrellevar la fama y sus problemas de salud.

La obra no elude los períodos marcados por el consumo problemático de sustancias y las adicciones contra las que Perry luchó durante décadas, temáticas que el propio artista ya había abordado públicamente en sus memorias publicadas en 2022 (Amigos, amantes y aquello tan terrible). Asimismo, examina sus esfuerzos por recuperarse y su labor constante de apoyo a otras personas en situaciones similares antes de su repentino fallecimiento en octubre de 2023.

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Legado actoral y humano

Más allá de la nostalgia vinculada a la era dorada de la televisión estadounidense, el documental busca sintetizar el impacto que Perry dejó en la industria audiovisual y el mensaje de apertura sobre la salud mental que promovió en sus últimos años.

La serie ya se encuentra disponible a nivel mundial a través de Netflix.