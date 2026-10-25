Marcelo Martinessi abrirá la Muestra Arder en la Frontera con “Narciso”

El cineasta paraguayo Marcelo Martinessi inaugurará la quinta edición de la Muestra Arder en la Frontera con una proyección de su película “Narciso” (2026), en una función que contará con su presencia. La apertura será el miércoles 28 de octubre, a las 19:00, en Cineart, ubicado en el Shopping Zuni de Ciudad del Este.

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Martinessi, quien obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por “Las herederas”, regresará así a la capital de Alto Paraná para presentar su nuevo largometraje en el marco de este encuentro dedicado al cine cuir latinoamericano. La jornada inaugural incluirá también una ceremonia a cargo de Fábio Ramalho, André Antônio y Chico Lacerda.

“Abrir la Muestra Arder en Ciudad del Este con ‘Narciso’ es volver a la frontera con una película que habla de deseo, memoria y territorio. Es de suma importancia que este cine llegue primero a la frontera”, expresó el director acerca de su participación.

“Narciso” es una coproducción entre Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Portugal, España y Francia. Su presentación marcará el inicio de diez días de proyecciones y actividades en Ciudad del Este, Foz de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina.

Cine latinoamericano en la Triple Frontera

La programación continuará el jueves 29 de octubre en Cineart, con la proyección de “Croma”, de Manuel Abramovich, a las 19:00, y “Gente de la ruta”, de Lucas Koziarski, a las 21:00. Esta última función incluirá un debate con la productora Camila Acosta.

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Entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, las actividades se trasladarán a Cine Cataratas, en el Shopping JL de Foz de Iguazú. Entre los títulos anunciados figuran “Pequenas tragédias”, con la presencia de su director, Daniel Nolasco; “Frenesi”, “Vento Seco”, el clásico brasileño “Copacabana Mon Amour”, de Rogério Sganzerla, y “Sabes de mim, agora esqueça”, de Denise Vieira.

El recorrido por las ciudades fronterizas incluirá además una exposición de fotografía histórica, conversatorios con artistas y realizadores y distintas selecciones de cortometrajes. Entre estas últimas se encuentran los programas “Divino & Sexual” y “Espacio Queer”, este último con una sesión especial dirigida a estudiantes de secundaria, prevista para el 4 de noviembre en Puerto Iguazú.

Las proyecciones continuarán en los días siguientes con películas como “Estrany Riu”, “Agapornis” y “Sueño Pélvico”, cuya función contará con la presencia de su codirector, Nico Marcet. El cierre de la muestra será el 6 de noviembre en Puerto Iguazú, con “Los Nadadores”, “Las Vegas Cuba” y “Ajena”, además de una actividad festiva de clausura.

Acceso gratuito y transporte desde Foz de Iguazú

Las funciones de la quinta Muestra Arder en la Frontera serán de acceso libre y gratuito. Para la jornada inaugural en Ciudad del Este, la organización también anunció un servicio de transporte sin costo desde Foz de Iguazú. Los puntos de salida y horarios pueden consultarse en la cuenta de Instagram @muestra_arder.

Creada en 2022, la Muestra Arder en la Frontera es un encuentro cinematográfico no competitivo organizado mediante la colaboración de equipos de Paraguay, Brasil y Argentina. La iniciativa propone hacer circular producciones latinoamericanas y generar espacios de encuentro entre películas, realizadores y públicos de la región fronteriza.