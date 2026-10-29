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Cine y TV
29 de octubre de 2026 - 08:00

Dominique Dubosc hablará sobre cine y memoria en Fundación Texo

Dominique Dubosc será parte del ciclo de entrevistas Contar el arte. Además, presentará una exposición que recorre su obra.
Dominique Dubosc será parte del ciclo de entrevistas Contar el arte. Además, presentará una exposición que recorre su obra.

El cineasta francés, director de “Cuarahy Ohecha” y “Manojhara”, participará de un encuentro con Fredi Casco en Fundación Texo, este jueves 29 de octubre. La actividad incluirá una muestra dedicada a su universo cinematográfico y tendrá acceso gratuito, con inscripción previa.

Por Mavi Martínez
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La trayectoria del cineasta francés Dominique Dubosc y su vínculo con Paraguay serán el eje de un encuentro que se realizará este jueves 29 de octubre, a las 19:00, en Fundación Texo. La actividad, titulada “Contar el arte: una conversación con Dominique Dubosc”, propone explorar su mirada cinematográfica y las relaciones entre el cine, la memoria y las artes visuales.

Lea más: L.E.X.A. presentará su primera muestra de cine analógico en Asunción

El realizador conversará con Fredi Casco, director artístico de Fundación Texo, quien también tiene a su cargo la curaduría de la muestra “De lo visible al ‘yo’”. La propuesta invita a recorrer la obra de Dubosc y volver sobre imágenes e historias vinculadas con la memoria audiovisual paraguaya.

La relación del cineasta con Paraguay se remonta a finales de la década de 1960, cuando realizó los documentales “Cuarahy Ohecha” (1968) y “Manojhara” (1969). El primero retrata la vida cotidiana de una familia campesina de Caazapá, mientras que el segundo registra la vida en el leprocomio de Santa Isabel, en Sapucai. Ambas películas constituyen referencias tempranas del cine documental realizado en el país y ofrecen un registro de personas y realidades de aquella época.

El cineasta francés Dominique Dubosc compartirá hoy sus influencias y experiencias cinematográficas.
El cineasta francés Dominique Dubosc hablará de sus influencias y experiencias cinematográficas, así como su relación con nuestro país.

El encuentro plantea una oportunidad para acercarse al proceso creativo de Dubosc y reflexionar sobre el papel de las imágenes en la construcción de la memoria: qué historias conservan, cómo dialogan con el presente y de qué manera el cine puede contribuir a preservar parte de la experiencia colectiva.

La actividad se realizará en la sede de Fundación Texo, ubicada en Paraguarí 852 entre Manuel Domínguez y F. R. Moreno. El acceso será libre y gratuito, con inscripción previa en este enlace.

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