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Cine y TV
10 de noviembre de 2026 - 14:23

“De pie”: nuevas fechas de casting para la película basada en los libros de Jorge Mendelzon

Jorge Mendelzon sostiene su libro 'DE PIE', vistiendo una camisa clara y sonriendo frente a una estantería con más copias.
Jorge Mendelzon exhibe un ejemplar de su libro "De pie. Palabras para sostener el alma", en el cual retrata sus experiencias con una compleja afección de la rodilla.GENTILEZA

“De pie”, el proyecto cinematográfico basado en los libros de Jorge Mendelzon, sigue en marcha. Esta semana habrá dos nuevas fechas de casting abierto para el largometraje.

Por Maripili Alonso
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Los libros “De pie” y “La sabiduría del dolor”, del empresario Jorge Mendelzon, son la base de este proyecto cinematográfico a cargo de Carámbula Cowan Cine. Este miércoles 11 y jueves 12 se realizarán nuevas jornadas del casting abierto.

Este llamado está abierto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con o sin experiencia actoral. Los mismos deberán presentarse en el Quincho del Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia c/ Charles de Gaulle).

Para los niños, niñas y adolescentes, el casting será de 15:00 a 17:00. En tanto, las mujeres y hombres adultos, así como los adultos mayores deberán presentarse al casting de 17:00 a 20:00.

Darius Carámbula y Clyde Cowan están al frente de este proyecto cinematográfico, que busca ofrecer una propuesta inspiradora. El rodaje comenzará en las próximas semanas y se prevé que el estreno sea a finales de 2027.

Mendelzon presentará “De Pie” en el Este, con un propósito solidario

Jorge Mendelzon anunció además que el próximo jueves 20 de noviembre estará realizando la presentación de su libro “De pie. Palabras para sostener el alma”, en el este del país.

El acto será a las 19:30 en el patio de comidas del Abasto Este, ubicado en la localidad de Minga Guasu, Alto Paraná.

Con el apoyo de Banco Atlas y Pro-Biónica Paraguay, los libros vendidos durante esta jornada permitirán apoyar la adquisición de prótesis para los que necesitan volver a ponerse de pie.

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