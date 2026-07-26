De pie: sanar con la escritura

El empresario Jorge Mendelzon jamás imaginó que transitaría el camino de la literatura, menos aún en las circunstancias que estaba viviendo.
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Sin embargo, ha sabido convertir el dolor en escritura, y tal es así que hoy estamos frente a su segunda obra. Ante la evidencia de que la escritura en él no nació como un ejercicio literario, hoy no le quedan dudas de que escribir puede llegar a ser un faro para quienes atraviesan tempestades personales, sean de la índole que sean.
Con esa impronta nace su segunda obra, De pie. Palabras para sostener el alma, un libro que va más allá del testimonio físico para adentrarse en la reconstrucción interior. En una conversación franca y profunda, el empresario reflexiona sobre el peso de la incertidumbre, el valor imprescindible del sostén familiar y la necesidad de derribar tabúes en torno a la salud mental durante las crisis de salud.
—Durante muchos años convivió con esta enfermedad en silencio. ¿Por qué decidió contar ahora una historia que antes reservaba para usted y su entorno más cercano?
—La historia realmente ya empezó a ser contada cuando escribí el primer libro. Nunca me hubiera imaginado compartir algo que me parecía muy íntimo, pero un amigo muy cercano me hizo ver que la historia que me tocó sobrellevar puede ser muy ejemplificadora y puede ser de gran ayuda para mucha gente que esté pasando por momentos de dificultad. Y hablamos de momento de dificultad, no necesariamente problema de salud, pueden ser problemas de cualquier índole, familiar, económica, etcétera. Los problemas son problemas para todos. Entonces, arranca con la publicación de una carta que le escribí a mis hijos hace muchos años, donde básicamente quería dejar escritos los motivos que me llevaron a ausentarme tantas veces. Yo empecé todo esto con hijos chicos todavía. Y fue muy grande mi sorpresa ante la repercusión que tuvo porque en ella realmente yo me desnudaba, contaba verdaderamente todo lo que tuve que sobrellevar, y fue de nuevo este amigo el que me impulsó a que la publique. Y precisamente la repercusión y la reacción positiva que tuvo haberlo hecho es lo que me decidió a escribir el primer libro.
—Entonces, siguió escribiendo…
—Después de eso, yo en verdad nunca más dejé de escribir. Encontré en la escritura un proceso de sanación, un proceso de desahogo, un proceso de liberación. Todo eso que muchas veces no conseguía hablar con alguien, a mí me ayudaba escribirlo. Entonces, de ahí nació, y así fue que escribí este segundo libro. No diría que me fue fácil, pero me resultó incluso más rápido, porque es algo que ya venía haciendo desde hace muchos años, y lo que tuve que hacer fue una compilación para justamente poder escribir, en este caso, el libro De pie, cuyo nombre viene justamente del gran triunfo que considero, después de una batalla tan larga, tan difícil, poder seguir de pie.
—Después de 34 cirugías, ¿qué fue lo más difícil de atravesar? ¿El dolor físico o todo que el dolor cambia en la vida de una persona?
—Lo más difícil considero que siempre es la aceptación. Es muy difícil aceptar lo que a uno le está ocurriendo. O sea, nosotros en el mundo vemos tragedias y desgracias todos los días, pero muchas veces nos enteramos por las noticias. Pero cuando uno tiene que sobrepasar una situación difícil, dura, trágica, realmente se hace muy, pero muy difícil. Entonces, aceptar que lo que nos está pasando es real y nos pasa a nosotros es lo más difícil. Y convivir con incertidumbre cuando uno no sabe si un tratamiento va a funcionar, si una cirugía va a salir bien o si me voy a volver a despertar… Todos esos momentos de incertidumbre generan una situación de estrés muy, pero muy grande, que precisamente es lo más difícil de sobrellevar.
—Justamente eso, en los momentos más duros, ¿hubo alguna experiencia o reflexión que marcara un antes y un después en su manera de vivir?
—No podría hablar de un momento en particular. Tuve momentos muy difíciles cuando tuve que empezar las conversaciones sobre la posibilidad de amputación de la pierna. Esos fueron momentos diría que muy traumáticos, sobre todo desde el punto de vista emocional, porque yo no conseguía hablar del tema sin echarme a llorar. Entonces esas fueron, digamos, situaciones que me fueron extremadamente duras. Afortunadamente, no tuve que llegar a eso, gracias a Dios, pero fueron momentos muy, pero muy, muy, pero muy tensionantes…
—Con usted conocido por su trayectoria empresarial, ¿qué aspectos del señor Jorge Mendelzon no conoce la gente y aparecen por primera vez en este libro?
—En este libro yo le invito a la gente a utilizar la escritura, a utilizar justamente la liberación de los pensamientos difíciles escribiendo. Realmente, mi caso me resultó sanador. No hablamos de una sanación física, porque no tiene nada que ver con lo físico, pero muchas veces la sanación emocional es mucho más difícil que la física, y a mí me hizo muy bien. Otro aspecto muy relevante en mi caso es no tenerle miedo a los tratamientos psicológicos, no tenerle miedo a los tratamientos psiquiátricos en casos de situaciones extremas, dolores extremos, enfermedades complejas, se hacen imprescindibles. Entonces, lo más sano es adelantarse, consultar, informarse y no esperar llegar a un momento de una depresión extremadamente grande, de la cual pueda ser muy, pero muy difícil salir.
—El libro se titula De pie. ¿Por qué eligió ese nombre? ¿Se inspiró en alguna vivencia personal o momento en particular?
—El libro se titula De pie, y le puse como un eslogan Palabras para sostener el alma. De pie viene porque en los últimos 15 meses yo me pasé meses sentado y acostado. No podía ponerme de pie, no podía siquiera apoyar la pierna en el piso. Entonces, eso realmente me imposibilitó sobremanera, tanto física como psíquicamente. Entonces, consideré que ponerle el nombre De pie al libro… era para mí como un hito, como un gol inmenso haberlo logrado. Y Palabras para sostener el alma, justamente, es de lo que estamos hablando, ese proceso de escribir, ese proceso de profundizar en el interior para tratar de entendernos un poco más a nosotros mismos, que es demasiado importante en los momentos de mucha presión y de mucha tensión que a cada persona le toca sobrellevar en uno u otro aspecto.
—¿Qué papel tuvieron su familia y las personas que lo acompañaron durante todo este proceso?
—El papel de la familia es vital. Mi esposa me acompañó desde el día 1 en todo este trajinar que tuve que soportar, siempre estuvo a mi lado, me acompañó en todas las cirugías. Mis hijos –porque tuve que ausentarme muchas veces del país para operarme en el extranjero–se turnaban para que nunca estemos solos. O sea, fue una compañía realmente lo que se dice sanación para el alma. O sea, yo nunca me sentí solo, si bien muchas veces psíquicamente me sentía solo, yo nunca estaba solo, yo siempre estaba acompañado, y considero que la familia cumple un rol fundamental. Y ahí quiero extenderme también, no solamente a mi familia directa, mis padres, mi suegra, mi hermana, mis cuñados, siempre me acompañaron muy de cerca, tratando de que todos los momentos difíciles que teníamos que pasar fueran un poquito más fáciles. Y no quiero dejar de mencionar el rol protagónico que tuvieron mis amigos muy cercanos, que nunca me dejaron solo, que siempre me acompañaron, muchos que me visitaron, otros que me llamaban, que me enviaban mensajes, siempre me sentí realmente muy contenido.
—En el 2023 publicó La sabiduría del dolor. ¿De pie es la continuación de ese camino o representa una mirada completamente diferente sobre la experiencia?
—Yo no quisiera llamarlo una continuación, porque es un libro bastante diferente. Pienso que es un libro de contenido mucho más espiritual. En el libro La sabiduría del dolor, básicamente, lo que hice es ir relatando todo lo que fui viviendo en 25 años. En este libro, en principio, yo concentro todo lo que fueron mis sentimientos y todo lo que fue la profundidad de mi ser, cómo viví estos últimos 15 meses, que me atrevería a decir que fueron los más duros de mi vida, un desafío inmenso donde realmente llegué a perder el optimismo ante la situación que estaba viviendo.
—¿Qué cosas que antes parecían importantes dejaron de serlo después de todo lo que atravesó?
—Venía de un esquema donde todo tenía que ser muy estructurado, muy programado. Yo era muy de hacer las proyecciones, de fijarme en metas. Y todo esto me enseñó que es importante hacerlo, pero realmente no sabemos lo que mañana nos va a ocurrir. Entonces, hoy dejo de lado tanto las metas o las proyecciones, y me anclo a vivir mi día a día. Trato de que mi día sea pleno desde que me levanto hasta que me acuesto. Y cada cosa, por más pequeña que pueda ser, trato de sacarle el máximo provecho, el máximo partido para disfrutar al máximo, no solamente la vida, sino cada día.
—Si este libro pudiera llegar hoy a una persona que está enfrentando una enfermedad o un momento difícil, ¿qué le gustaría que encontrara en sus páginas?
—Me gustaría que sienta y encuentre unas gotas de esperanza a ese momento difícil por el que está atravesando. Me gustaría que se dé una oportunidad más y que tenga certeza de que se puede, de que vale la pena el intento y que vale la pena el esfuerzo de tratar de lograrlo.
—Por último, después de todo este camino, ¿qué significa hoy para usted verdaderamente De pie?
—De pie significa que hoy me voy a levantar para despedirme de ustedes, porque si esta charla la teníamos 6 meses atrás, ustedes me iban a despedir acostado en una cama. Entonces, yo me pongo de pie, puedo caminar, no es mucho lo que puedo caminar, pero no me quedo en mi casa nunca, me levanto todas las mañanas, feliz de la vida, me voy a mi oficina, no tengo todo el día marcado qué es lo que tengo que hacer, pero todos los días hago cosas diferentes y busco hacer las cosas bien y tratar de ayudarle a alguien al que le pueda sumar.
@marta_escurra