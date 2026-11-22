El cortometraje paraguayo “La pandilla de San Antonio”, dirigido por Maya Riquelme; integra el palmarés del 3 Margens Festival Latino-Americano de Cine que se realizó entre las ciudades de Foz de Iguazú (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay).

Este cortometraje se alzó con el premio del Voto popular, durante la jornada de clausura del festival. En tanto, el premio del jurado oficial fue para “Todos los hombres empiezan con M”, de Carla Scolari, una coproducción argentino-uruguaya que participó de la muestra Afluentes.

En tanto, el cortometraje chileno “Las termas de Lolol”, de Francisco Paredes Bassi, se coronó como el ganador de la Muestra Universitaria.

Según destacó la organización del festival, el desarrollo de toda la programación en el lado paraguayo fue posible gracias a la articulación y el sólido respaldo institucional de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), la Universidad Nacional del Este (UNE) y la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA).

De igual manera, señalaron que todos los cortometrajes paraguayos que participaron de esta edición del festival fueron dirigidos por mujeres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la premiada producción “La pandilla de San Antonio”, fueron parte del festival los cortos: “Pytagua”, de Sara Quintana; “Puerta de los vientos”, de Leticia Galeano; y “Cuando el agua está tibia”, de Anabella Bottino.

La producción local del 3 Margens Festival Latino-Americano de Cine estuvo a cargo del grupo Lampium, encabezado por Raquel Bareiro. La línea gráfica y la identidad visual del festival fue desarrollada por la artista esteña Ali Delgado.

Las actividades del 3 Margens Festival realizadas en Paraguay

Paraguay albergó a seis actividades en el marco de este festival trinacional. Las mismas se llevaron a cabo en los ejes política audiovisual, formación de públicos, cine comunitario, reflexión y encuentro:

Foro “Alto Paraná, territorio fílmico” : Realizado en el Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Este (UNE), orientado a impulsar la creación formal de la Comisión Fílmica del Alto Paraná con paneles regionales y mesas de trabajo.

Mostrinha PY (Cine infantil): Proyección de cortometrajes pensados para las infancias en Añua Roga (Barrio Santa Ana).

Cine Barrio: Función comunitaria en el Local 1142 (Barrio Boquerón).

Proyección especial de Kuarahy Ára – El tiempo del sol: Largometraje Invitado de Honor en CineArt (Shopping Zuny), seguido de un conversatorio con el director Hugo Gamarra y familiares de los protagonistas.

Presentación del libro Augusto Roa Bastos y el Cine: Encuentro académico y cultural de Hugo Gamarra en la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA) de la UNE.

Gala de cortometrajes en Cineart y compartir en “El Almacén”: Proyección de la selección de cortos —con La Pandilla de San Antonio a la cabeza— en CineArt (Shopping Zuny) y posterior encuentro de confraternización en “El Almacén”.

Un total de 22 producciones fueron parte de las muestras competitivas del festival, mientras que más de 40 títulos integraron la programación del evento. La curaduría del evento estuvo a cargo de Camila Marques, Fábio Ramalho y Clarissa Moebus.