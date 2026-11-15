Hugo Gamarra lleva su cine y su investigación sobre Roa Bastos al festival 3 Margens

El cine paraguayo y la literatura tendrán dos encuentros con el público en Ciudad del Este, en el marco de la 8ª edición del 3 Margens Festival Latino-Americano de Cinema. El cineasta e investigador Hugo Gamarra Etcheverry participará este domingo 15 de noviembre de una función especial de su documental “Kuarahy Ára – El tiempo del sol”. Además, el lunes 16 presentará su libro “Augusto Roa Bastos y el Cine”.

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La proyección del largometraje está prevista para este domingo a las 16:00 en CineArt, del Shopping Zuny. La función contará con la presencia del director y, al finalizar, se abrirá un espacio de conversación con los espectadores. El acceso será libre y gratuito.

“Kuarahy Ára – El tiempo del sol” es un documental-ensayo desarrollado a lo largo de dos décadas. La película parte del reencuentro de Gamarra con un material filmado en Paraguay en 1968 por el realizador francés Dominique Dubosc. Cuarenta años después de aquellas imágenes, el cineasta paraguayo emprendió un recorrido por Francia, Argentina y Paraguay para propiciar el encuentro entre Dubosc y la familia campesina Cabral Pereira, de Caazapá, registrada en las filmaciones originales.

A través de ese viaje, la obra entrelaza el español, el guaraní y el francés para reflexionar sobre la memoria, la ausencia y los vínculos que el cine puede recuperar a través del tiempo.

El documental obtuvo reconocimientos en festivales internacionales, entre ellos el premio a Mejor Película Internacional/Mejor Documental del Utopia Film Festival, en Maryland, Estados Unidos; el premio a Mejor Película Internacional del Arjuntala International Film Festival, en India, y una mención de honor en el Festival de Cine de Oberursel, en Alemania. También fue seleccionado para muestras y festivales de Brasil y otros países de Europa y América Latina.

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Un libro sobre Roa Bastos y el lenguaje cinematográfico

La agenda de Gamarra continuará el lunes 16 de noviembre con la presentación de “Augusto Roa Bastos y el Cine”, una investigación que explora los vínculos entre la obra literaria del escritor paraguayo y el lenguaje del séptimo arte.

El libro analiza la presencia de recursos visuales y narrativos propios del cine en la producción de Roa Bastos, y propone nuevas perspectivas para aproximarse a su universo creativo.

La presentación estará a cargo del académico Arnaldo Martínez Mercado, docente e investigador con formación de posgrado en la Universidad de Kobe, Japón. La actividad comenzará a las 19:00 en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Este (campus universitario, Km 8 Acaray, barrio San Juan). Al finalizar, se habilitará un espacio de diálogo con el autor y firma de ejemplares.

Las dos actividades forman parte de la programación de la 8ª edición del 3 Margens Festival Latino-Americano de Cinema, que reúne propuestas audiovisuales de Paraguay, Brasil y Argentina. Cuentan con el apoyo de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), la Universidad Nacional del Este (UNE) y la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA).