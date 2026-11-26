Título original: The Cat in the Hat
Dirección: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja
Voces originales: Bill Hader, Quinta Brunson, Xochitl Gómez, Matt Berry, Paula Pell
Calificación: Apta para todo público
Duración: 107 minutos
Asunción
- Cinemark: 2D Castellano: 12:50, 15:00, 17:20
- Cines Itaú Hiperseis: 3D Doblada: (*) 13:30, 15:40, 17:50
- Cine Villamorra: Doblada 2D: 14:00, 16:15, 18:30
San Lorenzo
- Cines Pinedo: 3D Doblada: (*) 13:30, 15:40, 17:50
Mariano Roque Alonso
- Itaú Cinemapop Mariano: 3D Castellano: (*) 14:00, 16:10
Ciudad del Este
- Cine Art Ciudad del Este - Shopping Zuni: Castellano: 16:30
- Cine Art Plaza - Shopping Plaza City: Castellano: 15:30
- Cinemark Ciudad del Este: 2D Castellano: 13:30