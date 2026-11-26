Título original: Hexed
Dirección: Fawn Veerasunthorn, Jason Hand.
Voces originales: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Tracey Ullman, Stephen Fry
Calificación: Apta para todo público
Asunción
- Cinemark: 3D Castellano D-BOX: 14:30, 17:10, 19:45, 22:15; 3D Castellano: 14:30, 17:10, 19:45, 22:15; 2D Castellano Premier: 14:00, 16:30, 19:00, 21:30; 2D Castellano: 13:15, 14:30, 15:40, 17:10, 18:10, 19:00, 21:30
- Cines Itaú Hiperseis: 3D Doblada: (*) 13:00, 15:05, 17:10, 19:15
- Itaú Cinemapop del Mall: 3D Castellano: (*) 13:10, 15:15, 17:20, 19:25
- Itaú Cinemapop del Sol: 3D Castellano: (*) 13:10, 15:30, 17:35; Domingo matinal 3D Castellano: (*) 11:00
- Cine Multiplaza: Doblada 3D: (*) 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
- Cine Villamorra: Doblada 3D: (*) 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
San Lorenzo
- Cines Pinedo: 3D Doblada: (*) 13:00, 15:05, 17:10, 19:15
- Itaú Cinemapop San Lorenzo: 3D Castellano: (*) 13:40, 16:00, 18:10, 20:20; Domingo matinal 3D Castellano: (*) 11:10
- Cine Fuente: Doblada 3D: (*) 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Lambaré
- Itaú Cinemapop Cerroalto: 3D Castellano: (*) 13:30, 15:40, 17:50, 20:00; Domingo matinal 3D Castellano: (*) 11:10
Mariano Roque Alonso
- Itaú Cinemapop Mariano: 3D Castellano: (*) 13:40, 16:00, 18:10, 20:20; Domingo matinal 3D Castellano: (*) 11:10
Itauguá
- Itaú Cinemapop Paseo Guaraní: 3D Castellano: (*) 13:10, 15:15, 17:20, 19:25; Domingo matinal 3D Castellano: (*) 11:10
Coronel Oviedo
- Cinemapop D Shopping: 3D Castellano: (*) 13:50, 16:00, 18:10; Domingo matinal 3D Castellano: (*) 11:10
Caaguazú
- Cine Art Caaguazú: Castellano: 16:40, 18:40
Ciudad del Este
- Cine Art Ciudad del Este - Shopping Zuni: Castellano: 16:10, 18:10, 20:10
- Cine Art Plaza - Shopping Plaza City: Castellano: 15:00, 17:10, 19:10
- Cinemark Ciudad del Este: 2D Castellano: 13:20, 14:30, 16:50, 18:50; 3D Castellano: 16:00, 21:15