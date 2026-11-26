Título original: I play Rocky
Dirección: Peter Farrelly
Reparto: Anthony Ippolito, Matt Dillon, Anna Sophia Robb
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 128 minutos
Asunción
- Cinemark: 2D Castellano: 13:20; 2D Subtitulado: 16:20, 19:15, 22:10
- Cines Itaú Hiperseis: 2D Subtitulada: 21:20
San Lorenzo
- Cines Pinedo: 2D Doblada: 21:20
Ciudad del Este
- Cinemark Ciudad del Este: 2D Castellano: 19:20
- Cine Art Ciudad del Este - Shopping Zuni: Castellano: 21:00
- Cine Art Plaza - Shopping Plaza City: Castellano: 17:30