Celebrarán XXI Semana de la Lengua Italiana en Paraguay

Según el Embajador Paolo Campanini, “Dante el italiano” es un título desafiante y subraya al menos dos perfiles de gran relieve. El primero es el Dante como creador de la lengua italiana, “el italiano” precisamente; el segundo es el de Dante, se podría decir, “ciudadano italiano” de una Italia todavía soñada, por supuesto, aún no unida políticamente como entidad estatal, pero ciertamente bien concreta en el sentir del poeta y en sus rasgos constitutivos fundamentales”, resaltó.

La programación de la XXI Semana de la Lengua Italiana en Paraguay contempla una serie de conferencias a cargo de la profesora María Cristina Brizzi, denominada “Dante Alighieri: El viaje al infinito”, así como actividades conjuntas con los colegios Dante Alighieri y Santa Caterina da Siena.

El lunes 18 de octubre, a las 09:00, el Embajador Paolo Campanini abrirá la semana con un mensaje que se podrá ver a través de las redes sociales de la institución. Asimismo, a las 15:00 del mismo día se podrá conocer el maravilloso mundo del más allá de Dante: el dibujo y la estructura del inframundo. A las 19:30, en la sede del Instituto Dante Alighieri (Alberdi 787 casi Humaitá), se desarrollará la conferencia “Dante per immagini”, a cargo de la Profesora y Agregada Cultural de la Embajada de Italia en Paraguay, María Cristina Brizzi. Los interesados en participar deben reservar su lugar escribiendo al 0974 812 022, el acceso es libre y gratuito.

El martes 19 a las 15:00, se tiene prevista la difusión de “Amor ch’a nullo amato amar perdona”: la historia de Paolo y Francesca.

Igualmente, para el miércoles 20, a las 11:00, se prevé la conferencia online “L’Italia di Dante” a cargo del Dr. Giulio Ferroni (autor del libro que lleva como título el mismo de la conferencia) dirigida a los alumnos del colegio Dante Alighieri, que será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la institución educativa para todo el público. A las 15:00, se difundirá, a través de las redes de la Embajada, la conferencia denominada “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”: el “vuelo loco” de Ulises.

El jueves 21, a las 10:30, se llevará a cabo la conferencia online “La Scienza Umana nella Commedia”, a cargo del Dr. Sergio Mauro, dirigida a los alumnos del colegio Dante Alighieri y Santa Caterina da Siena, que será transmitida en vivo a través de las redes sociales del Dante Alighieri para todo el público. Al final de la conferencia se anunciarán los ganadores del Concurso literario “Raccontare Dante oggi”, organizado por la Sociedad Dante Alighieri, la Scuola Santa Caterina da Siena y la Red Italiani.it.

En el mismo día , siempre a las 15:00, se presentará “I’ son sordello, della tua terra, e l’un l’altro abbracciava”: amor y odio para el país más querido. Así también, a las 19:30 se desarrollará el Festival de la canción Italiana en la sede del colegio Dante Alighieri de Asunción: tradicional concurso musical de repertorio exclusivo de músicas italianas, que tendrá como participantes a los alumnos de la institución.

El viernes 22 de octubre, a las 15:00 horas, se podrá disfrutar por las redes sociales de la Embajada de “Vergine madre, figlia del tuo figlio”: el camino hacia Dios y el rezo a la Virgen; y a las 18:00, por las redes sociales del colegio Dante, de la conferencia online “Dante nel magistero della Chiesa contemporanea”, a cargo del Dr. Marco Gallo (Representante de la sede central de la Sociedad Dante Alighieri), dirigida a los alumnos del Instituto Dante Alighieri y para el público en general.

La serie de conferencias denominada “Dante Alighieri: El viaje al infinito”, culminará el sábado 23 de octubre, a las 15:00, con el tema “L’ amor che move il sole e l’altre stelle”: la cara de Dios y la revelación.

Por su parte, las actividades conjuntas continuarán, teniendo prevista para la misma fecha, a las 18:00 “Amor ch’a nullo amato amar perdona: el Amor en el Canto Quinto del Infierno de la Divina Commedia de Dante Alighieri”, proyecto de arte y cultura italiana a cargo del Instituto de Lengua italiana Dante Alighieri sobre el V Canto del Infierno de la Divina Comedia para la Semana de la Lengua Italiana.

El proyecto se desarrolla con el acompañamiento técnico y profesional de la actriz Ana Ivanova, también estudiante del mencionado Instituto de lengua.

La iniciativa consiste en la proyección en video de un collage artístico elaborado por docentes y estudiantes del Instituto que interpretarán de inicio a fin todas las tercinas del Canto Dantesco. El trabajo será proyectado en las redes sociales del Dante.

La celebración de la XXI Semana de la Lengua Italiana en Paraguay culminará con el espectáculo teatral inspirado en los dos cantos Dantescos y puesto en escena por los alumnos del colegio Dante Alighieri (ambas sedes), “Un viaggio straordinario: dramatización del II y III Canto del Infierno Dantesco”, los días lunes 25 y miércoles 27 de octubre, a las 19:30h, Centro Cultural Municipal “Manzana de la Rivera”, con dos funciones.

Sobre la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo

La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo es un evento promovido por la red cultural y diplomática italiana, cada año en la tercera semana de octubre, en torno a un tema que funciona como hilo conductor de un vasto programa cultural focalizado en la difusión de la lengua italiana.