Joven encarnaceno lanza libro “En otra vida”

El libro “trata de explicar de manera práctica y realista las vivencias -muchas de ellas sufridas en carne propia- y el aprendizaje del día a día de un niño considerado ‘anormal o raro’, que va creciendo en una sociedad un tanto conservadora y negacionista respecto de muchos temas sobre los cuales suele ser mejor no hablar ni abordar”, dice el autor de 21 años.

Aunque no buscaba que su obra fuera de autoayuda, Plese se dio cuenta de que narrar su experiencia podía aportar no solo a su vida, sino a la de otras personas. “Cuando vivís una situación extrema -ya sean problemas de autoestima, drogas, trastornos alimenticios, etcétera- no querés expresar eso, porque tenés miedo de lo que puedan llegar a pensar de vos. En mi caso, escribir sobre lo que me pasaba fue una manera de expresarme, de purgar mis culpas, y creo que también puede ayudar a otras personas a ser mejores y a crecer espiritual y personalmente”.

El título En otra vida busca reflejar ese cambio de actitud que propone el autor con su libro: “dejar atrás esa vida por la cual ya pasé, que es parte de mi pasado, por lo que prefiero pensar que todo eso que ocurrió fue en otra vida”.

Desde Encarnación

Nacido en Encarnación, Diego P. Plese cursó allí sus estudios de primaria y secundaria. A lo largo de su corta pero agitada vida ha residido en varias ciudades del Paraguay y del extranjero, cuyas distintas costumbres le enseñaron a valorar y respetar a todas las personas. Por eso se autodefine como “un innovador de la vida”. Actualmente vive en Encarnación dedicado a sus pasiones: la moda, el diseño, la pintura, el arte escénico y la escritura.

“¿Será esta la obra que finalmente acabe derribando los tabúes sobre las elecciones libres de las personas respecto a su intimidad y muchos otros temas?”, es una pregunta abierta del libro cuya última palabra, obviamente, queda en manos de los lectores.