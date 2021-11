Sonrisas más allá de la muerte

La historiadora Milda Rivarola y el artista y crítico de arte Fredi Casco se refererirán a esta obra que se constituye en el primer volumen de una trilogía de la editorial Fotosíntesis con foco en la muerte, abordada reflexivamente desde un diálogo entre la narrativa fotográfica y el relato histórico.

Con diseño de Ana Ayala Fischer, el título exhibe retratos fúnebres dispuestos en nichos y tumbas del Cementerio de La Recoleta, el Cementerio de Paraguarí y el Cementerio Español, registrados por el fotógrafo Fernando Allen, con énfasis en las sonrisas de los fallecidos.

El libro se completa con textos de carácter histórico-reflexivo de Ana Barreto Valinotti, quien sugiere que “entre las tretas para desviar la gravedad de la muerte la sonrisa constituye un elemento capaz de espantar hasta su propio fantasma” y parece como una “luminosidad que la vida ha trazado en una mueca tan característica de la alegría”.

También estará disponible una versión bilingüe del libro con el título “Smiles: Or the Art of Deceiving the Angel of Death”. La traducción fue de Grizzie Logan.

Invitan a este evento la Fundación Migliorisi/Colecciones de Arte, la editorial Fotosíntesis y el Centro de Artes Visuales/Museo del Barro.

Sobre los autores

Fernando Allen. Asunción, 1959. Fotógrafo, editor y gestor cultural en Paraguay desde 1984. Se ha desempeñado en áreas como la fotografía industrial, comercial, documental, de reportaje y audiovisual. Ha participado como fotógrafo, en más de 50 exposiciones individuales y colectivas en Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, EE.UU., Puerto Rico, el Caribe, España y Portugal.

Ana Barreto Valinotti. Asunción, 1978. Escritora, docente y gestora cultural. Es miembro fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia. Su campo de estudio y producción académica están centrados en historia de las mujeres, la historia social y la historia de la fotografía.