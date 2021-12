Hugo Robles: “Para muchos medios la violencia es rating”

En el marco del proyecto “Serafina lumbrera de nuestro tiempo”, Hugo Robles y un elenco conformado por Luz Saldívar, Rita Ortiz, Bárbara Coronel, Fabu Olmedo y Nora Robles construyeron la propuesta artísica “Es hora de la novela” que se presentará en Pasaje Molas e/ 25 de Mayo y Cerro Corá. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta costarán G. 60.000.

El grupo tomó como puntapié y cimiento escritos de la vida de Serafina Dávalos, feminista y abogada paraguaya, para la búsqueda de un lenguaje que conecte con una realidad que está impregnada en lo cotidiano: la naturalización de la violencia.

El proceso fue como un laboratorio donde las actrices leyeron textos, debatieron e incluso llevaron sus propios escritos. Al ser la violencia “un tema que habla de mujeres” y tener un equipo conformado en absoluto por mujeres, porque solo hay dos hombres: el director y el asistente Rodrigo Limousin, se debatieron estos concernientes a ellas también desde noticias que salieron en medios de comunicación.

El director explicó que esta obra es planteada desde “una construcción teatral circular” y que la línea de tiempo “es hoy, mañana, pasado, anteayer”. “Tiene un planteo donde las escenas cuentan cosas con un lenguaje que parece muy crudo por momentos, pero que habla de ese Paraguay que deja las cosas pasar, como la hora de la siesta que no hay que molestar, que tiene que ver con el no meterse. Habla de cómo las mujeres se preparan para un mundo regido por hombres. De cómo se puede hablar en un espacio seguro pero después ¿para qué te vas a manifestar, para qué te vas a pintar la cara, mostrar los senos en la plaza, de qué sirve? Quedate nomás con nosotros en casa, segura, y ve la novela”, ironizó.

En un tipo de trabajo como los que desarrollan corrientes como el “teatro jornal” o “teatro foro”, donde durante el desarrollo y creación de la obra las actrices también van construyendo, pudieron notar “cómo los medios naturalizan la violencia”. En algunos medios, al decir de Robles, “el lenguaje es bastante violento y eso está naturalizado; notamos cómo cuando había un conflicto siempre se hablaba de cosificar o hablar del lado personal de la mujer, también cómo está visto el lado sexual donde entra a tallar, entre comillas, la moral”, señaló.

Para el director vivimos rodeados de violencia, incluso “nos sorprendemos, nos manifestamos, pero después volvemos a nuestra casa y seguimos viendo la novela”. Agregó que eso nos habla de “cómo los medios tradicionales nos llevaron la violencia a nuestra mesa, porque a la hora de cenar o almorzar los temas que dan rating son temas vinculados a ella”.

Asimismo, afirmó que muchos periodistas “exponen” a la entrevistada por más que no la veamos físicamente. Entonces “¿cuáles son los códigos de ética de la sociedad? ¿Cuál es el camino que debemos andar para que esto cambie?”, se preguntó el también actor. En ese sentido, mencionó que es preciso hablar de violencia “para que de una vez por todo esto termine y exista conciencia”. Por otro lado, sentenció que “hay que hacer una introspección porque para muchos medios la violencia es rating, es marketing”.

Responsabilidad colectiva

Por otro lado, Robles reflexionó que siempre se habla “del poder que tiene el teatro, de lo que se expone en un escenario, que los creadores tenemos mucha responsabilidad al presentar un proyecto artístico”, por lo que no pueden estar ajenos a lo que pasa en sociedad. No obstante, consideró que “esa responsabilidad se amplía a distintos espacios: pasa por la persona que está en su casa viendo la tele, que tiene la decisión de cambiar de canal, o cuando mandan una imagen de violencia y corre, se viraliza; podemos decidir no hacerlo”.

Asimismo, planteó que “todo está vinculado al morbo que genera la violencia, desde Susana Giménez tirándole cenicero a su marido, desde un pasacalle que se cuelga en una plaza diciéndole a alguien ‘robamaridos’, todo eso es violencia, y se lleva la chiste, a la risa”, condenó.

Un elenco diverso

Lo interesante de este proyecto, dijo, es que el elenco se conforma por “mujeres muy diferentes unas de otras, con vivencias, bagajes en lo personal y artístico, de distintas corrientes” y eso fue para todos “un gran aprendizaje”.

Destacó además que este es el primer papel en el género dramático de Fabu Olmedo, cantante, actriz y bailarina trans. “También vencimos tabúes, pues en ningún momento se hace referencia a su condición ni se utiliza como gancho o chiste, y eso es muy gratificante”, resaltó Robles, quien celebró la “comunión” entre las actrices quienes “encontraron un mismo lenguaje”.

Un año de poder teatral

“Este fue un año de verdades y resistencias”, evaluó también Hugo, quien cierra el año con esta obra dramática luego de haber hecho este 2021 una variedad de propuetas en géneros que van desde el vodevil, la comedia y el cabaret.

“Hice todos los registros, todos los lenguajes, fue hermoso, y terminar con una obra que habla de mujeres me lleva a mi eje porque hace tiempo vengo trabajando con eso. Desde mis primeras obras siempre está el mundo femenino, el cómo hablar de las mujeres y me parece que es fundamental hablar de temas que tienen que ver con formas de mirarnos, de vernos, de mostrarnos como sociedad y poder subir eso a un escenario”, precisó.

“Si bien estamos agradecidos con los Fondos Municipales de Cultura, hay una necesidad artística de hablar de un tema que creemos que todavía no se habló. Se habla de violencia todo el tiempo pero no se habló de la violencia tanto dentro de la casa como dentro de los medios de comunicación”, advirtió el director.

Además, expresó su deseo de que en algún momento las temporadas de teatro “puedan ser más largas” y que “exista más apoyo económico” sobre todo “a los nuevos creadores”. “Si bien existen grandes referentes de la escena nacional, que son indiscutibles en trayectoria y capacidad escénica, me parece también que hay que abrir las puertas a nuevas generaciones que plantean temas que tienen que ver con su coyuntura, con un periodo de recambio generacional, con un lenguaje que también los reconoce e incluye. Es hora en que ese apoyo se vea en ellos”, reiteró.

Finalmente, invitó a la gente a vivir “Hora de la novela”, una obra que consideró, entre risas, “rara, por llamarla de algún modo”. “Está en la delgada línea en donde podés salir sumamente indignado o te podés cagar de risa porque pasás por muchas emociones. Es muy intensa la obra, en cada espectador va a generar una reacción, incluso estamos listos para que alguien se levante y se vaya, pero si ya sintió y le generó algo es porque funcionó”, cerró.

El proyecto es coordinado por Nora Robles. Forman parte del equipo creativo Luis Arce en maquillaje, Edi Romero en estilismo, Santiago Rolón en fotografía y diseño, luces de Virgilio y sonido de Martín Pizzichini y la asesoría en coreografia es de Ezequiel Bogado.