“Dos”: un retrato de la convivencia en el aislamiento

Con tres únicas funciones en la Sala La Correa (Gral Díaz 1163 c/ Hernandarias), “Dos” presentará el trabajo de laboratorio desarrollado entre ambos artistas durante más de dos meses, pero que se origina a partir de una idea que Cardozo venía madurando desde hace varios años.

Lea más: Hugo Robles: “El humor es una herramienta muy fuerte y poderosa”

“Hace mucho tiempo tenía la idea y tiene que ver con las relaciones. En principio, las relaciones de pareja pero fue mutando con el tiempo”, detalló el productor y director de la puesta.

El confinamiento y lo que pasaba en esa convivencia le abrió un nuevo camino a este proyecto, que terminó de consolidarse con el sí de Hugo Rojas.

“A todos nos pasó que explotaron muchísimas cosas, positivas y negativas”, reflexionó Cardozo, en alusión a esos casi dos meses de confinamiento total, en que las rutinas se vieron abruptamente modificadas. “Dos” también alude a las partes que se necesitan para entablar una relación, así como a los metros de distancia que se recomendaban para evitar los contagios del virus pandémico.

Cardozo afirmó que su propia experiencia con el covid, que lo mantuvo internado en el Ineram al borde de ser intubado, también “sumó para seguir desarrollando ese trabajo”.

Arte para sanar

“El arte tiene esta cuestión sanadora. Se fue dando y entendiendo la necesidad por la que yo hago ‘Dos’”, añadió.

Así que hoy el estreno, en el día de su cumpleaños, es también una manera de celebrar su propia vida. “Lo que me pasó, aprendí muchísimo con eso, para mí no es un cierre, sino es el comienzo. Me hace muy feliz tener la posibilidad de volver al escenario”, dijo.

El movimiento estará muy presente en la propuesta de “Dos”, que contó con la asesoría de Sergio Núñez. En este sentido, Cardozo reflexionó sobre la importancia de la presencia del cuerpo para narrar esta propuesta.

Destacó además la asesoría dramática de Agustín Núñez, quien ajustó “las arandelas” de la obra desde un marco de respeto, según subrayó el director.

La obra se presentará hoy, mañana y el domingo a las 21:00, con entradas a G. 50.000. Las mismas pueden reservarse al WhatsApp (0983) 386-166.

La puesta cuenta con el apoyo del Fondo Municipal de Fomento y Promoción a las Artes Escénicas.