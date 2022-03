Tana Schémbori asume la dirección del Teatro Municipal de Asunción

En un acto celebrado esta mañana, Schémbori asumió oficialmente la dirección de la histórica sala teatral recordando que en 1991 había sido jefa de escena de “Yo el Supremo”, la puesta dirigida por Agustín Núñez, a partir de la obra literaria de Augusto Roa Bastos.

“Me tocó recorrer muchísimo el teatro antes de que sea refaccionado y también esa fecha era especial porque era el renacer de la democracia, el intendente era Filizzola, había muchísima esperanza. Yo amo el teatro y siempre le decía a Juanca (Maneglia) ‘yo no sé si es más fuerte el teatro o el cine en mi vida’. Después me reconcilié con ambos y soy formadora realmente. Siempre digo que quiero que me recuerden como una formadora de actores”, expresó Schémbori, durante el acto celebrado en el despacho del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Afirmó que aceptó asumir el cargo luego de dos meses de conversaciones con la directora de Cultura y Turismo, Angie Duarte. “Me costó darle el sí a Angie, porque tengo mi trabajo, porque tengo sueños de películas todavía, pero creo que algo voy a aportar. Por eso dije que sí”, añadió.

“Dignificar la tarea del actor”

Schémbori sostuvo además que uno de sus objetivos será el de “dignificar la tarea del actor”. “No es un hobby, la gente ya vive de esto. Hace 30 años atrás querer hacer teatro y ser cineasta era como ser astronauta. No es eso, tenemos que dignificar”, dijo.

Añadió que “el arte nos va a hacer reconocidos en el mundo” y por eso decidió asumir este nuevo desafío.

Angie Duarte destacó que Tana Schémbori tiene ya una larga trayectoria en el Instituto Municipal de Arte (IMA) como docente y, luego, como directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD). Sostuvo además que uno de los objetivos que tendrá la nueva directora será brindar un mayor espacio a los elencos municipales como la OSCA y el Ballet Clásico Moderno y Municipal, además de articular acciones con el sector privado.

El intendente Óscar Rodríguez le dio la bienvenida y afirmó que se trata de una “incorporación de lujo”. Además se puso a disposición para colaborar y acompañar su gestión. “A través tuyo estamos muy esperanzados de que miren con otros ojos a la cultura en el municipio”, acotó.