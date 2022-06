Celeste Fretes Barboza: una actriz “atrevida” en busca de sus sueños

Celeste Fretes Barboza tiene actualmente 21 años. Se inició en el mundo actoral en el Taller Integral de Actuación (TIA) de Manéglia-Schembori en el año 2010. Desde un nivel junior hasta iniciación, en 2016 comienza la carrera de actuación culminando en 2018.

Ya en 2019 comienza su búsqueda de conservatorios en Estados Unidos, mientras seguía formándose con varios maestros del medio nacional. Es en 2021 cuando comienza sus estudios en el New York Conservetory of Dramatics Arts (NYCDA) en Nueva York, con énfasis en Teatro Musical. Realizó un curso intensivo culminando en un año y medio y en mayo de este año egresó de dicho conservatorio.

Ella se prepara para perseguir sus sueños, ya que el 23 de junio regresará para comenzar a audicionar en la “Gran Manzana”, pero antes quiere compartir en su país una noche con lo que más ama hacer. En ese marco dará este viernes un show para toda la familia, ya que además su elenco está integrado por sus padres y hermanos, junto al pianista Diego Carmona.

En la noche se escucharán temas como “Much More”, “I Feel Pretty”, “A Million Dreams”, “Un mundo ideal”, “Quererte bonito”, entre otros que conforman emblemáticas obras musicales.

Un desafío artístico

“Este show es un atravesar por la vida. Todos y todas alguna vez hemos pasado por diferentes situaciones que nos marcaron, que en su momento fueron muy difíciles pero que hoy se agradecen por todo el aprendizaje adquirido. La niña que siempre subía al escenario y que era muy vulnerable hoy es una mujer que luchó por sus sueños. Incita a que todos resistamos y creamos en lo que queremos ser y hacer de nuestras vidas”, expresó Celeste.

En ese sentido, añadió que es desafiante presentar un show de este tenor en el país ya que quizás, culturalmente, el público no está acostumbrado a consumir este género, dijo. Además, otro desafío para ella es hacer un show con su familia “en todos los sentidos que se puedan imaginar”.

“Como ser humano estoy orgullosa de mí misma y muy agradecida por tener la oportunidad de compartir mi pasión con mis amigos, familia y todo mi país”, indicó. Además, confirmó que los temas que va a interpretar tienen que ver con diferentes etapas de su vida hasta ahora.

Acerca de su repertorio, detalló también que es un reto cantar canciones muy conocidas dentro del ámbito del teatro musical, por lo que requiere “confianza en la interpretación de la canción porque es única; realmente es necesario encontrar tu propia historia porque es en ese momento donde realmente podes hacerle al público sentir”, reconoció.

El teatro musical en Paraguay

A la hora de pensar en teatro musical en Paraguay se reconoce que no es un género que se consume mucho pero sí tiene muchos artistas interesados en difundirlo y promoverlo. Si es que el mismo no es aún muy conocido aquí, Celeste planteó que se podría llegar a más gente a través de las experiencias de vida y con el sentimiento.

“El teatro musical está compuesto de música, baile y actuación, donde los personajes empiezan a cantar o/y bailar cuando las palabras no alcanzan. Es algo extraordinario de experimentar y les invito a todos los que todavía no sintieron el teatro musical que se animen”, consideró.

Asimismo, recordó que antes de que ella fuera a estudiar a Nueva York y estando dentro del ámbito de la actuación, no veía que se desarrollara mucho el campo del teatro musical. Ella piensa que por un lado falta más publicidad y por supuesto invertir. “Hacen falta más inversores que realmente se den cuenta que la industria del arte tiene mucho potencial en Paraguay”, resaltó.

Por otro lado, observó que “hay que crear una cultura de ir al teatro para que esto se logre; podríamos dar a conocer a los niños en las escuelas llevándole obras musicales y luego preguntándoles si hay una diferencia entre una película musical y un teatro musical, ya que en otros países se van a los teatros musicales, porque no es la misma experiencia sentir en una filmación que en vivo y en directo”, pensó.

Perspectiva desde afuera

Celeste habló también de su experiencia habiéndose formado en Estados Unidos y sobre las ganas que tiene de, definitivamente, tirunfar afuera. “Realmente salir afuera de tu país a estudiar te hace crecer como persona y mejor aún te da una nueva perspectiva que nunca la hubieras sentido si no hubieras salido”, señaló.

Pero específicamente en el ámbito de teatro musical, dijo, “es increíble porque realmente en cualquier conservatorio de allá te dan profesionales que estuvieron en la industria o siguen estando, la formación es única y completa. En mi conservatorio me sentí escuchada porque el propio director nos preguntaba a todos qué pensamos del programa, si falta algo y si los profesores realmente nos están dando lo necesario para cada materia específica. Nunca sentí personas tan interesadas en mi educación para triunfar en el mundo real”, reconoció.

Además, estar en Broadway “inspira muchísimo” y “tener la posibilidad de ver obras y musicales profesionales inspira cada vez más para cumplir tus sueños”, subrayó.

Volar alto

A su regreso a Estados Unidos empezará a audicionar. Muy decidida pronunció que aspira a ser “exitosa” en su carrera como actriz de musicales o de cámara. “Pero especialmente aspiro a enorgullecer a mi familia que siempre me apoya, a mi país que tiene demasiado potencial y a mí misma por ser atrevida en perseverar para cumplir mis sueños”, enfatizó.

“No es fácil salir del país en busca de algo nuevo y diferente, me costó entender todo lo que viví, no es fácil estar sola en un país desconocido. Pero gracias a eso conocí nuevas personas que me ayudaron e impulsaron a seguir creyendo en mí”, cerró.