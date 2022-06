“Después de la vida” se adentra en la trágica historia de Blas Garay

Aunque el nombre de Blas Garay pueda resultar familiar, muy poco se conoce de la historia de este periodista que a sus 26 años fue asesinado por denunciar hechos de corrupción. “Analizando la obra y el texto de Alcibíades y lo que escribía Blas Garay uno se da cuenta que esos artículos publicados, frente a lo que nos pasa hoy, serían de una enorme actualidad”, expresó Ardissone.

“Los nombres varían, pero la situación es exactamente la misma, lo cual no deja de ser preocupante y angustiante. Que hayan pasado más de cien años y estemos en las mismas”, añadió.

El director teatral recordó que cuando Alcibíades González Delvalle le acercó el libreto de la obra conocía relativamente poco de Garay. “El partido de la Asociación Nacional Republicana (ANR) tomó un poco su nombre como bandera y yo asocié el nombre a la actualidad del partido. Pero, después cuando me puse a leer más y empecé, no sólo a leer la obra de Alcibíades sino a pesquisar, buscar datos o informes y otros libros sobre Blas Garay me di cuenta de la brillante mente y la honestidad purísima que tenía este hombre”.

Ariel Galeano interpreta a Garay en un elenco de 11 actores integrado además por Jorge Ramos, Juan Carlos Moreno, Marcelo Buenahora, Derlis Esquivel, Julieta Portillo, Ariell López Sabino, Manu Meza, Marcos Moreno, Tania Vargas y Omar Ocampos.

Ardissone destacó que los únicos personajes ficticios creados para la obra fueron Lorenzo y Ojeda, los amigos de Garay. La trama, en tanto, propone un encuentro ficticio entre el protagonista y su asesino “más allá de la vida”.

Galeano afirmó que interpretar a Blas Garay y conocer su historia fue un proceso, que le llevó a sorprenderse con este capítulo de nuestra historia. “No tenemos esa memoria. Cómo puede ser que algo así no nos choque por la enorme injusticia”, expresó.

Agregó que, en este caso como actor, no necesita ir al pasado o imaginar algo lejano “para tratar de sentir lo que está sintiendo, porque él está describiendo cosas que sufrimos ahora mismo”.

“Hay algo de raíz que tenemos que ver cómo se puede quitar y el arte nos da esa conciencia”, agregó el actor. Afirmó además que este rol le supone un gran reto interpretativo, porque es la primera vez que tiene tanto texto y tanto tiempo en escena con la atención centrada en su personaje.

“Un intelectual de quilates”

“Esta obra me dio pie para investigar y conocer a una figura impresionante, un intelectual de quilates. Yo no tenía idea de hasta qué punto era la magnitud en cultura, en preparación, como ciudadano, como profesional, como paraguayo de Blas Garay. Quedé sorprendido y maravillado”, afirmó por su parte Jorge Ramos, quien junto a Marcos Moreno, interpreta a Néstor Collar, el asesino del periodista.

Anticipó que su interpretación “forma parte de una situación muy especial que se da en la obra con el encuentro del asesinado y el asesino en el más allá, con un diálogo increíble y maravilloso”.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30. Las entradas cuestan G. 60.000, de forma anticipada; y G. 80.000 o 2 por G. 150.000, en puerta. Para estudiantes costarán G. 50.000. Reservas al (0992) 442-152.