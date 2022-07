“Confusión elemental”: títeres para iluminar el caos

El caos que antecede al proceso creativo fue justamente la inspiración para esta obra, que según afirmó Mazzotti, tiene su prehistoria como uno de los cortometrajes de la “Trilogía de cosas cotidianas”, estrenada el año pasado junto al director Eduardo García y Tessa Rivarola, de Kunu’u Títeres.

Lea más: Un entretenido tributo a Hermann Guggiari

“Con Edu sabíamos que queríamos montarla en su formato teatral, presencial y extendido porque duraba unos 10 minutos. Lo fuimos trabajando y desde principio de año. Aproximadamente dos meses y medio nos llevó montar esto que vamos a presentar”, detalló Mazzotti.

La trama presenta a una escritora “que se encuentra en un momento de vacío, de falta de inspiración, de enojo con ella misma, de que todo lo que hace le parece mal, que está erróneo y que eso le lleva a un límite”, detalló la actriz.

Agregó que en esta suerte de locura, pasan las cosas y la protagonista ingresa a un espacio onírico “donde aparecen los títeres, aparecen un montón de imágenes poéticas”. Sostuvo además que la obra busca representar “esa lucha de que uno se tira para abajo, no se quiere animar, está cansado, que por momentos disfrutas y por momentos no, pero seguís insistiendo”.

Mazzotti aseguró que, en parte, también vivió un poco ese proceso de su personaje al momento de interpretar esta obra. “Salí de mi zona de confort. Como titiritera siempre estoy detrás del teatrino, pero esta vez salí para ser actriz y manipular un títere a la vista de la gente”, detalló.

Comentó que la obra incorpora además un poco de danza. “Es una obra bastante dinámica, estoy todo el tiempo en movimiento y son 40 minutos en los que no paro. Estoy siempre ante el público”. “Fue un proceso muy disfrutado, con gente que quiero mucho, que admiro mucho y con la que venimos trabajando hace tiempo”, añadió.

Próxima parada: Islandia

Tras las funciones que serán este viernes 8 y sábado 9 a las 21:00 y el domingo 10 a las 20:00 en la sala La Correa, Mazzotti presentará la obra en el Festival internacional Act Alone de Islandia, que se realizará del 4 al 7 de agosto.

La artista detalló que el año pasado habían recibido la invitación para otro festival islandés con los títeres en miniatura Lambe-Lambe y de allí entró en contacto con este evento dedicado exclusivamente a los unipersonales. “Esta obra no tiene palabras, así que la puedo llevar porque no necesito traducción, no necesito nada”, acotó.

La obra también fue invitada a participar de un festival de títeres en Chile, en el mes de octubre.

Lea más: Danza, teatro, música y artes marciales en “Todo sobre el tatami”

“Los títeres no son sólo para niños”

“Confusión elemental” es una obra recomendada para un público mayor de 12 años, ya que habitualmente se asocia a los títeres con el público infantil. En este sentido, Mazzotti subraya que en el mundo hay una amplia oferta de espectáculos de títeres sólo para adultos, aunque subrayó que esta será su primera experiencia para esta audiencia.

“Los títeres no son sólo para niños”, remarcó.

“Es extraño todavía acá. Ojalá podamos ir generando nosotros y otras personas otros espectáculos de títeres para adultos o jóvenes”, añadió la artista, aclarando que si bien en este espectáculo no hay nada que no pueda ver un niño, no está planteado para la infancia.

Las entradas para la obra cuestan G. 70.000 y se pueden reservar al (0994) 703-533.