Desde hoy, Les Luthiers actuará tres días de seguido en Paraguay

En la actualidad el conjunto Les Luthiers está compuesto, además de dos de sus integrantes “históricos” Jorge Maronna y Carlos López Puccio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano; actuando en ocasiones como reemplazantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero.

El grupo presentará su obra “Viejos hazmerreíres”, una recopilación de muchas de las obras más celebradas del grupo. Bajo el hilo conductor de “Radio Tertulia”, surgirán flamantes versiones de Las majas del bergantín (zarzuela náutica), Quién mató a Tom McCoffee (música en serie), Loas al cuarto de baño (obra sanitaria) o Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step), entre otras.

La creación más reciente de esta antología es Receta Postrera, un “vals culinario” interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

En una entrevista concedida para ABC Revista, Maronna había afirmado que será “un enorme placer” volver a Asunción, ciudad a la que vinieron por última vez en 2013. También recordó a un público “muy efusivo, muy ruidoso y cariñoso”. Sin embargo, esta será la primera vez para Antier, quien expresó sus ansias por conocer nuestro país.

Ambos reafirmaron que el humor y el espíritu de anteriores integrantes como Carlos Núñez Cortés, Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Ernesto Acher y Daniel Rabinovich sigue presente. “No se pierdan lo que es estar sentado ahí con más de mil personas riéndonos todos de lo mismo al mismo tiempo, es algo que les recomiendo vivir”, había dicho Antier.

Todavía quedan entradas para todas las funciones y se pueden adquirir a través de Red UTS. Los precios son G. 350.000 (Alta risa), G. 480.000 (Plata hazmerreíres) y G. 560.000 (VIP Gold Les Luthiers).