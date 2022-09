Dejarse caer para empezar a sanar

“Decime cómo hago para caerme” aborda el tema de la depresión. Se trata de un viaje que hace la protagonista, desde la niñez hasta la adultez, sobrellevando situaciones adversas y construyendo el camino a sobreponerse a las circunstancias, recuperándose y logrando el equilibrio que anhela.

“La obra expone a la salud mental como un problema silenciado y silencioso. Una deuda pendiente para las estadísticas sanitarias y la agenda social. ‘Decime cómo hago para caerme’ busca generar conciencia, educar, informar y empatizar acerca de la importancia de la salud mental”, refiere la presentación.

“Siento las inmensas ganas de compartir ese episodio oscuro de mi vida porque yo sé lo que es una persona que pasa por eso y sé que hay mucha gente que no lo dice”, afirmó a ABC Color la actriz Noelia Ibarrola, quien empezó a pensar en la obra desde sus propias experiencias.

“Esto es una cuestión casi autobiográfica pero no al 100% porque, como dice Paola, está también la historia de ella o de gente que ella conoce, es una mezcla que se hace en armonía dramatúrgica. Pero sí parte de una experiencia mía”, precisó la actriz.

A su vez el director, Jorge Báez, recordó que desde su primer contacto con el material de la obra el año pasado sintió algo muy fuerte. Después fue vincularse con el tema, dijo, había que ver “cómo proteger el proceso”. Allí decidieron que la mirada a la obra sería desde “un lugar sanador en el sentido de resiliencia, de darle luminosidad al tema”.

Un proceso de aprendizaje

Al tratarse de un tema delicado, Báez e Ibarrola contaron que también fueron parte del proceso psicólogos, psiquiátras, el doctor Jesús Irrazábal e integrantes del colectivo Psicofem. “No queríamos tratar el tema desde la victimización”, explicó Noelia, a lo que Jorge añadió que les interesaba seguir “un camino responsable para abordar esta mirada”.

“El doctor Irrazábal tiene un vínculo con la psicología desde una mirada feminista. Él fue el primer contacto porque nos preocupaba mucho el nivel de exposición desde el género a las tendencias a tener episodios como los de esta cuestión. También compartir con tres personas del colectivo Psicofem fue importante por su bagaje de psicología pero desde el feminismo, ya que me preocupaba la responsabilidad de tocar este tema desde algo muy concreto como una actriz mujer exponiéndose con episodios particulares y delicados”, consideró el director.

A la hora de hilar un relato, observó Báez, el proceso no tuvo que ver con construir un personaje que no sea Noelia sino con relatar la historia de una manera en que “la relatora no esté tan expuesta con el drama”. “Tomamos la decisión de relatar no desde un personaje sino desde una propuesta que tiene que ver con lo escénico, en un lugar donde el foco de la relatora no esté conectado tanto con el peso de lo que está relatando para tampoco condicionar el peso sobre el espectador”, planteó.

Al respecto, profundizó en que “si no hubiera resiliencia, este proyecto no existiría”, por lo que fue importante tomar conciencia de que “la resiliencia hace que te vincules con el tema y la cuestión, no que desaparezca, porque no desaparece, pero sí vincularse desde un lugar sanador”, dijo.

Hablar de salud mental

“Este es el momento de hablar de salud mental en este país”, mencionó luego el director, recordando que hace unos meses se discutió en el Senado la Ley de salud mental. “Empezó a tener visibilidad el tema y eso surge, creo, porque hay algo que las estadísticas no están incluyendo y son los casos invisibilizados. Ante esa necesidad, más allá de una propuesta escénica o desafío profesional, estamos con la satisfacción de decir que este es el momento”, subrayó.

Pero ¿cómo Noelia sabía cuándo era el momento de hablar desde sus experiencias personales? “Creo que desde el lugar en el que estoy parada hoy puedo ver lo que pasé y vivirlo desde la tranquilidad, desde la paz, desde la satisfacción de que pasé por todos esos momentos pero hoy en día me siento bien, me siento con fuerzas, con energía. Puedo hablar de esto y no me genera dolor, por el contrario, una enorme satisfacción. Por más oscuro que sea en algún momento viene la luz y se puede”, confesó.

Desafíos y primeras veces

Esta es la primera vez que Báez dirige un unipersonal y que Noelia interpreta uno, por lo que para ambos toda esta experiencia está cargada de muchos desafíos.

“Yo no puedo sentarme a esperar que me llamen. Yo estaba convencida de que si quería hacer algo importante actoralmente tenía que generarlo yo y para mí trabajar con ellos dos es un anhelo cumplido”, resaltó Noelia sobre este momento actoral de su vida y el trabajo con Jorge y Paola.

A su vez, Jorge indicó que un unipersonal tiene mucho de “resolver un relato” estando solo en el escenario. Además, otro desafío fue trabajar con Noelia, que “si bien hace muchos años se está formando saltó de obras breves con aciertos en cuanto a calidad, pero un reducido número de experiencias, a un unipersonal, ese era otro desafío”.

Al respecto, consideró que tiene un gran respeto por el trabajo de dirección. “Primero hay que vincularse con el tema, luego con el grupo humano y con todo eso levantar una catedral. Por eso yo admiro demasiado el rol del director o directora, es como dirigir una orquesta. Mi aproximación o coqueteo con la dirección es por mi interés hacia el oficio actoral entonces siempre le veo a este lugar como una curiosidad sobre los problemas actorales que me competen. Cada proyecto es una experiencia particular que se vive en función al material. Esto era un desafío muy claro y concreto. Animarse sin tener la experiencia hace que ella tenga una razón fundamental fuertísima y necesaria para aprender esto”, redondeó.

Finalmente, la actriz remarcó que tiene entre “ganas e incertidumbre” a la espera del estreno y del deseo de que “ojalá le sirva esto a la gente, que también se anime a buscar ayuda, que se hable más de esto, ya tiene que empezar un proceso de que vayamos a dejar el tabú, rompamos el estigma de la salud mental, basta con ese tema que no se puede hablar o que en algunos círculos es demasiado cerrado tanto que parece arcaico. Estamos colaborando desde el arte a ver si podemos movilizar un poco eso”, dijo.

Equipo técnico

La producción ejecutiva de “Decime cómo hago para caerme” está a cargo de Leticia Fleitas, mientras que Noelia Ibarrola se ocupa de la producción general.

La asistencia general, diseño gráfico y redes está en manos de Gerardo Báez y Héctor Grissetti es el responsable del registro fotográfico y audiovisual.

Clari Lezcano es la encargada del mapping y Martín Pizzichini hace iluminación y sonido. Fabián Da Silva fue el diseñador de arte y Andrés Velaztiqui y Erwin Trauth, los escenógrafos.

Las funciones se llevarán a cabo los viernes y sábado a las 21:00 y los domingos a las 20:00. El costo de las entradas es de G. 60.000 (anticipadas) y G. 80.000 (en puerta). Para reservas de entradas contactar con Cecilia Torres al (0982) 839489.