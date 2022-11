CREA+PY, vidriera para los talentos creativos del Paraguay

El Encuentro de Industrias Creativas del Paraguay CREA+PY finalizó ayer con una gran participación de público joven, que se acercó a disfrutar de las charlas y talleres del encuentro. También se realizaron rondas de negocios, con la participación de varias empresas extranjeras.

Lea más: Mónica Ismael: “el arte es la historia no oficial de Paraguay”

“Estoy acá por causa de los talentos paraguayos que conocí en Gramado, en el mercado EntreFronteras”, expresó la productora audiovisual brasileña Carla Esmeralda.

Comentó que en dicho mercado integró el jurado y otorgó varios premios a los proyectos paraguayos. “Tienen talento, tienen historias que contar que son nuevas para el mercado. Son nuevas ideas y estoy muy feliz de estar acá”, expresó.

Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de proyectos audiovisuales como el RíoContentMarket, Carla Esmeralda valoró la experiencia de intercambio que generó este evento. “Tengo una visión de que este mercado va a crecer mucho porque están en el centro de América del Sur”, agregó.

También subrayó la importancia de las políticas públicas para impulsar al sector creativo. “La política pública es el gran ancla del gran navío de las industrias creativas, especialmente del audiovisual. Paraguay ahora está por el buen camino, porque tiene la Federación de las Industrias Creativas, tiene el Instituto (del Audiovisual) y tiene talento. Va a invadir al mundo”, agregó.

Intercambios con otras disciplinas

La mexicana Majola Oviedo, manager del área Unscripted de VICE Studios, destacó la posibilidad de establecer contactos para la producción, tanto de Paraguay como de otros países.

“Para mí es bastante valioso y es lo que me estoy trayendo de esta experiencia”, afirmó.

Destacó que actualmente están abocados a la producción de programas de televisión, series y películas documentales en Latinoamérica; con la mirada puesta en ir poco a poco también hacia la ficción.

Valoró el hecho de que el CREA+PY reúna a todas las industrias creativas, ya que también le permite ponerse en contacto con gente de música y de otras áreas.

También instó a “hacer, hacer y hacer” para posicionar a Paraguay en el mercado internacional, subrayando la importancia de las colaboraciones y coproducciones entre los países.

“La fuerza de trabajo que tenemos en Latinoamérica es impresionante, así que mas bien es aprovechar lo que tenemos, salir y hacer cosas, hacer ruido”, agregó.

“He encontrado unos proyectos que son unas joyas”

Otra de las invitadas de esta edición fue Gracia Baldovino, desarrolladora de contenido seriado de la productora chilena Fábula, quien también celebró la posibilidad de estar en un mercado general de industrias creativas y no un mercado específico de audiovisual.

“Yo he ido a otras charlas que van más allá de mi disciplina de audiovisual y eso encuentro que es un gran plus, porque entre más uno conoce otro tipo de metodologías, otro tipo de disciplinas más se nutre. Me parece una muy buena idea unirlas todas juntas”, expresó.

Baldovino agregó que se va con una imagen de la industria audiovisual “que está naciente, pero llena de potencial”.

“He conocido una gente y me he encontrado con unos proyectos que son unas joyas”, expresó.

Afirmó que hay mucha curiosidad por conocer las historias de Paraguay, el estilo de vida, etc. “Todo eso hay como una curiosidad de expansión hacia el mundo”, subrayó.

También animó a los realizadores a pensar en el podcast como una manera más accesible de llevar sus historias al público.