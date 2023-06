“Drácula, el musical” llega a Paraguay en su gira de despedida

“Drácula me cambió la vida”, afirmó sin titubear el actor, dramaturgo y director teatral Pepe Cibrián Campoy, creador de este musical que se presentará en Asunción los días 17 y 18 de junio. En una charla exclusiva con ABC recordó que en 1991, Tito Lectoure y Ernestina, los dueños del estadio Luna Park, le confiaron la realización de “Drácula, el musical”.

Lea más: Drama y humor renuevan la cartelera teatral

Sostuvo que, por entonces, la obra era una “suerte de delirio”, a la que luego se sumó el compositor Ángel Mahler. El desafío consistía en hacer una puesta para el estadio, con capacidad para 5.500 personas, durante 40 funciones. “Me pareció bien, la gente pensaba que era un poco un delirio y tenían razón, porque no ha habido en la Argentina un caso de un musical que se ha hecho en estadio”, acotó Cibrián Campoy.

Tres décadas después de aquel enorme reto, “Drácula, el musical” ha recorrido diversos escenarios de Argentina, además de Uruguay, Chile, Brasil, México y España. La obra ya fue vista por más de dos millones de personas y el año pasado ofreció tres funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires para 12.000 personas cada una.

“Drácula en la Argentina es un ícono, un espectáculo histórico, la gente se lo sabe de memoria, llena los teatros en todo el país, es una cosa muy bella lo que sucede. Por lo tanto ir a tu ciudad implica un desafío. Acá ya forma parte de la cultura nacional, pero allá no lo han visto”, sostuvo el dramaturgo, subrayando su gran expectativa e interés por llegar por primera vez a Paraguay.

Expresó que estas presentaciones en Asunción traen consigo “la lucha de conquistar a un nuevo público”, en el marco de una gira que concluirá el próximo 3 de septiembre con la despedida definitiva en el estadio Luna Park de la capital argentina. “Nos queda el orgullo de ir a Asunción y ojalá la gente nos reciba con la mejor predisposición, sobre todo del lado de lucha del actor”, añadió.

Cibrián Campoy subrayó que nunca soñó que el trabajo que hicieron con Mahler pudiera trascender los años y las generaciones. “Es impresionante lo que generacionalmente implica Drácula en la cultura de nuestro país, donde la gente va y lo canta, los chicos se disfrazan de Lucy”, agregó. También comentó que, debido a la exigencia del público, la obra no ha sufrido modificaciones desde su estreno.

La trama está inspirada en la famosa novela homónima de Bram Stoker. Jonathan Hacker, empleado de una firma, llega a Transilvania para entregar escrituras de unas propiedades adquiridas por el Conde Drácula en la ciudad inglesa de Whitby. Tras su arribo, es advertido de los extraños sucesos del lugar. En forma paralela, su prometida Mina Murray recibe a Lucy, quien tras su arribo a Londres para su boda siente una extraña premonición.

Un total de 25 actores forman parte de esta puesta, protagonizada por Juan Rodó, y son alrededor de 50 personas las que están de gira con la obra. El director teatral recordó que cuando eligió a Rodó para protagonizar la obra, se enfrentó a algunas opiniones en contra, pero era tal el empeño que veía en el intérprete, además de la buena relación que tenía con sus compañeros.

“Él logró generar este Drácula, de lo cual él ya es parte indivisible”, acotó.

Descubriendo talentos

Cibrián Campoy afirmó que nunca ha trabajado con figuras para sus espectáculos y prefiere apostar a los nuevos talentos. “Con esa gente nueva, por ejemplo en el ‘91, Juan no era conocido, Cecilia (Milone) no era conocida, Paola Krum no era conocida y hoy en día son figuras”, comentó.

Agregó que Rodó vendrá a Paraguay acompañado de artistas “que no son figuras, son talentos y que algún día, como en el caso de ellos y de tantos otros que han comenzado conmigo, se convierten en figuras”.

Pepe Cibrián Campoy cuenta con una trayectoria de 56 obras teatrales y es hijo de los actores Ana María Campoy y José Cibrián. A lo largo de su carrera ha creado espectáculos como “Calígula”, “Aquí no podemos hacerlo”, “Invasiones inglesas”, “Los Borgia”, entre otros.

“Nací en un teatro prácticamente y para mí las figuras son aquellos que pueden interpretar y entregarse de la manera en que se entregan los jóvenes, pero no por los años sino por la actitud. A veces, las figuras son un poco complicadas y yo no tengo ganas de estar complicado”, acotó.

El artista lamentó la poca comunicación que hay entre las escenas artísticas de los países de la región y afirmó que no le interesa llegar con sus espectáculos a Broadway. También expresó su curiosidad por conocer la escena teatral asuncena y afirmó que se encuentra trabajando en la celebración de los 40 años del musical “Calígula”, así como en dos comedias que se van a estrenar próximamente, además de dictar cuatro cursos distintos por semana.

“Drácula, el musical” tendrá funciones el sábado 17 a las 20:00 y el domingo 18 a las 19:00. Las entradas están a la venta en la Red UTS, con precios desde G. 295.000.