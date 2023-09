Jorge Báez y su reto unipersonal con “Historia de un Jabalí o Algo de Ricardo”

En el año 2019, el actor y director teatral Jorge Báez viajó a Montevideo para reunirse con el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. Entre sus objetivos estaba llevar a escena una obra llamada “Muñequita” y usar esa obra como excusa para traerlo a Asunción a dar talleres.

“Ahí en esa charla amena que tuvimos en Montevideo me habla que tiene otras obras, me facilita y me regala muy gentilmente el libro de sus obras y me menciona que en uno de esos libros está una obra unipersonal que tiene estas características y va de tal cosa”, recordó Báez.

“Yo ahí ya disimuladamente me derrito porque era una época, hace tres años, que yo estaba buscando material para desafiarme”, añadió el artista, que lleva 37 años de carrera entre la danza y el teatro.

La “Muñequita” quedó casi a un lado y desde entonces se enfocó en llevar a escena “Historia de un Jabalí o Algo de Ricardo”. Pero, las circunstancias de la vida y -pandemia de por medio- lo llevaron a lograr concretar este deseo recién en el tercer intento.

En el primero, según comentó, iba a trabajar con el actor que había estrenado la obra en Montevideo para ir montando este unipersonal, en la capital uruguaya, en tres etapas.

El segundo intento se dio allá por el 2021, con Paola Irún, y afirmó que por entonces sentía que estaban forzando algo y que no era el momento.

“Pero era algo pendiente y yo lo seguí masticando todo este tiempo. Entonces en la tercera oportunidad dije ‘bueno, dos o tres años ya de pensarle y masticarle a esta obra’. Me parece que tengo una mirada sobre el proyecto y quiero apostar a eso”, añadió Báez.

Y con este texto no solo se desafió a actuar, sino a también tener que confiar en su mirada para la dirección. Y a esta aventura se sumó Fabián da Silva desde la dirección de arte.

Las diferentes miradas sobre el texto

Jorge detalló que desde diciembre pasado comenzó a dar forma a este unipersonal, al que desde hace tres años viene haciendo “el seguimiento”.

“Ahora, el estreno en Asunción coincide con el reestreno en Barcelona de la temporada que se había estrenado el año pasado, también estuvo en Buenos Aires hasta el año pasado a cargo de Omar Suárez, estuvo en México, a principios de este año en Chile, en Costa Rica y todas son miradas absolutamente diferentes unas de otras”, añadió.

En este sentido, sostuvo que si bien el mismo Calderón afirma que “es un material para ser desechado, para que se elijan los momentos predilectos”, el texto “es un deleite en cuanto al humor desde donde plantea y lo que plantea”.

Reflexión sobre las relaciones del teatro

La trama presenta a un actor que es convocado por un colectivo teatral para protagonizar “Ricardo III”, la famosa obra de William Shakespeare.

“Este actor tiene los mismos obstáculos para lograr sus metas como lo tuviera el personaje de Shakespeare. Y en ese sentido, es un cuestionamiento al teatro y a su legitimización en la actualidad”, detalló Báez.

Subrayó además que la obra invita a visitar “los mecanismos contemporáneos del poder, las relaciones del actor con el espectador y del teatro con su público”.

Afirmó además que en la obra, lo que queda del texto de Shakespeare, es “el personaje y el mito” de Ricardo III.

“Historia de un Jabalí o Algo de Ricardo” tendrá su estreno este viernes en El Otro Teatro, con la asesoría de la actriz y directora Paola Irún. Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00, hasta el próximo 1 de octubre.

Las entradas en boletería tienen un costo de G. 80.000. De manera anticipada costarán G. 60.000 y las reservas se realizan al (0991) 166-694. Para más información se puede visitar la cuenta de Instagram @historiadeunjabali.