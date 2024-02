Gustavo Cabaña estrenará “Yapulandia”, para reír y reflexionar sobre “el país de los mentirosos”

Son 24 años de carrera los que avalan a Gustavo Cabaña, uno de los humoristas más destacados y siempre vigentes de nuestro país. Este año para él comienza con el estreno de “Yapulandia”, un unipersonal al que califica de “terapia sociológica” y con el que denunciará también actos de injusticia cometidos por la clase política hacia la sociedad.

No obstante, con este concepto el humorista admite que esa figura del “yapú” (mentiroso, en guaraní) atraviesa a todas las capas de nuestra sociedad, como si fuera parte de nuestra idiosincrasia, y que afecta finalmente a todos.

“La plata corre por todos lados y la gente se pregunta ¿dónde está toda esa plata? Algunos dicen que no saben, pero es mentira, saben. Así nace “Yapulandia”, el país de los mentirosos”, comenzó explicando el artista durante la conferencia de prensa.

Cabaña admitió que “vivimos en un país donde en teoría nadie miente, pero ahí luego ya estamos mintiendo, porque acá te dicen que todo está bien, qué lindo esto o aquello, vamos a estar mejor, vamos a estar peor, vamos a estar así o asá, y nunca vas a estar como ellos dicen”, mencionó en alusión sobre todo a la clase política.

“Yapulandia” es ese lugar donde vos estás porque vos sos “Yapulandia”. Dentro de todo, todos somos eso. Tenemos dentro nuestro. Las cosas pasan en “Yapulandia” frente a tus ojos y vos no te das cuenta. Vayan a ver la obra porque les va a mostrar esa realidad, lo que pasa frente a nosotros”, invitó.

En ese sentido, dijo que la gente encontrará en esta puesta a todos personajes que llevará por primera vez al escenario, pero que vemos en el cotidiano. “Vamos a pasar por todos los temas, desde los “nepobabies” hasta los kit escolares, las clases que se inician, de todo”, dijo.

Un proceso de catarsis

“Los chistes salen de los nervios, porque tanta rabia te da. Pero ¿sabén qué? tanta rabia me da ahora que dentro de dos meses vamos a estar riéndonos de esto. Siempre solemos decir eso”, expresó con mucha honestidad al pensar en lo que va sintiendo también al elaborar sus chistes.

Para Cabaña hay mucho de investigación sobre las historias que cuenta, luego de que su productora Leticia Cosp le proponga el nombre de la obra o el concepto. “Entonces yo empiezo a trabajar sobre ese nombre, voy investigando y me doy cuenta que todo está pasando frente a nuestros ojos”, lamentó también.

Al respecto, profundizó que aquí, incluso si son cosas malas “lo tomamos como que acá siempre luego pasa, así nomás va a ser siempre y lo normalizamos, cosa que no debería ser así. Para nosotros es tan normal así que no nos damos cuenta. Yo me aprovecho básicamente de eso, de lo que la gente considera normal, lo tomo y lo llevo al humor. Estudio el tema y veo qué puedo sacar, qué chiste. De tan genial que es el tema no hace ni falta buscarle el chiste, ese es el chiste”, detalló.

Todo este concepto también estará acompañado por música y baile, de la mano de un elenco conformado por Fran Arce, Jorge Samaniego, Naty Delgado, Sofía Sosa, Daniela Penayo y Aramí Pereira, todos bajo la dirección coreográfica de la profesora Claudia Ramos.

En esta conferencia Cabaña destacó también a todo su elenco y a quienes trabajan detrás para que la obra sea una realidad. Subrayó el vestuario que él llevará, confeccionado por Enrique Rivas, mientras que los bailarines lucirán diseños y confecciones de Liz Aranda.

Las entradas para la obra ya se encuentran en venta a través de Red UTS y cuestan G. 80.000 (Sector Yapulos), G. 90.000 (Sector Yapu Baby) y G. 100.000 (Yapu Top platea baja). En tanto, hay una promoción de dos entradas a G. 150.000 válida para la función de estreno. La temporada de “Yapulandia” se desarrollará con nueve funciones, los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00.