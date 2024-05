Un oasis para construir desde el “Kaos”

“Tiene que ver mucho con cómo nosotras creamos”, comenzó diciendo Fátima Fernández Centurión, uno de los cerebros de Kaos, quien comparte coordinación con Flori Rodríguez, y la producción ejecutiva con Patricia Sánchez, Selva Fox y Pato Masera.

Lea más: Taller de artes visuales en Areguá

Según la directora, quien llegó hasta la redacción junto a Selva Fox, ellas siempre consideraron que trabajaban en residencia. “Es que nuestra creación siempre estuvo muy ligada a las otras artes, con música, danza, performance. Y nos dimos cuenta que esa es la forma en la que nosotras creamos, en lo caótico, a presión, a horas raras”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, afirmó que cualquier creador podría coincidir en que la inspiración no aparece cuando uno está pensando específicamente en algo. “La encontrás cuando estás regando las plantas, cuando estás comiendo, caminando por la calle, y nosotras no somos artistas de escritorio, no por desmerecer”, señaló.

Por eso pensaron en que esta residencia debía llamarse “Kaos”, así con k, “porque es el kaos inicial, etimológicamente en el teatro griego significa un montón, entonces la esencia de la residencia y el nombre tienen que ver con ese lugar a dónde llegar con una idea y al escuchar tantas voces y miradas, puede dar lugar a más cosas y formas de expresar ese mismo contenido”.

“Para mí Kaos es una bocanada de aire feroz”, dice por su parte Selva Fox. Según la artista y directora, al empezar a pensar en la idea de esta proyecto, podría parecer algo “micro”, pero “con el tiempo se hace macro; con este tipo de proyectos se revoluciona un montón de cosas artísticamente. Eso repercute y eso hay que hacer entender a la gente”, subrayó.

¿Qué es una residencia artística?

Son encuentros para potenciar ideas artísticas. Kaos se llevará a cabo del 13 al 19 de julio de 2024, en una casa-retiro fuera de Asunción, y los seleccionados tendrán cubierto traslados terrestres (nacionales e internacionales), alojamiento y alimentación durante todo el evento.

Serán siete días para intercambiar herramientas, conocimientos y experiencias, impulsando los proyectos en construcción y explorando nuevas fronteras artísticas. Además, se conectará con artistas referentes nacionales e internacionales que serán parte de la residencia por medio de mentorías, charlas y talleres.

La convocatoria está abierta a mujeres, personas trans y personas no binarias residentes en Paraguay y los países vecinos de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Se aceptarán proyectos en diversas disciplinas artísticas, abriendo el espacio a la creatividad multidisciplinaria.

Los proyectos pueden ser creativos, sociales, educativos o de investigación, y se valorará su calidad, originalidad, innovación y potencial impacto en la comunidad. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de mayo de 2024, y se realizarán a través de un formulario en línea. El equipo de evaluación seleccionará los proyectos destacados, y las comunicaciones oficiales se realizarán el 15 de junio de 2024.

Mirando hacia el futuro

Esta es la segunda edición de una primera residencia realizada en 2021. Fernández explicó que cuando empezaron a pensar en esta nueva edición, estaban seguras de contemplar el hecho de no tener la presión de presentar nada final, porque lo importante aquí es también el proceso.

“Este es un país donde todos quieren ver el producto, pero necesitamos el proceso para desarrollar el contenido, y para ello es importante convivir”, detalló Fátima, quien también lamentó no tener aquí universidades que permitan desarrollar lo artístico y que en nuestro país “tenemos la autoestima muy baja, creemos que no sabemos aplicar a las cosas y realmente es triste porque la gente está llena de ideas que no dicen”.

Asimismo, afirmó: “Necesitamos espacios donde podamos expresarnos, de manera libre y segura, en cuanto a las cosas que perseguimos. Esta es una residencia feminista. Eso nos abre y nos cierra puertas. Por eso tratamos de generar más espacios donde la gente se pueda expresar o de crear un espacio para parar a pensar con otra gente, sobre algo que vos pensás, porque necesitamos seguir creyendo en algo”.

“En estos tiempos debe ocurrir el caos. El oasis del caos”, añadió por su parte Selva, quien afirmó que si ellas creen en algo es en el arte. “Somos creyentes. Si no crees en esto ¿qué vas a hacer?”, se preguntó la artista, quien aseguró que ella también sigue creyendo en la gente. “Aunque el Estado con sus senadores y diputados esté en la tilinguería, no tenemos porqué darnos por vencidos, por eso este proyecto es una bocanada de aire”, enfatizó.

“Yo creo que Kaos está lleno de mujeres kamikaze, que no creen en darse por vencidas y que van contracorriente. Es un sueño enorme Kaos, la idea es que dentro de años se vuelva una residencia donde vengan 20 argentinas, 40 brasileras, que acá apuesten, que vayamos juntas. Que no tengamos miedo del nombre de la residencia, del proyecto, de compartir”, pensó.

Al respecto, Fernández resaltó que la residencia contempla ese compartir siempre desde las pautas de convivencia y de mirarse desde un lugar de respeto para poder pensar. “Es que hoy el arte en sí ya no tiene tiempo. Yo no soy una fábrica de crear. Hay trabajos de la primera residencia que recién el año pasado se estrenaron, son cosas largas, complejas, no algo que hacés en un mes y medio. Por eso en la medida que vayamos juntando gente que cree su propio proceso y a medida que vayamos parando con esta producción de vacío, vamos a poder hacer respetar nuestro trabajo, porque las artes escénicas son artes vivas. Hay que volver a los inicios donde te juntabas con la gente, hay que detenerse, hacer proceso, Kaos invita un poco a eso, a detenerse”.

No obstante, ella dijo ser consciente de que quizás no todos pueden parar tanto tiempo, pero lo que ellas pueden es dar la posibilidad de pasar esos siete días con las necesidades y los traslados cubiertos. “No queda otra que acompañarnos, porque no podemos perder más generaciones de gente que no crea en nada. No podemos más”.

De Paraguay al mundo

En ese sentido, hoy habrá un lanzamiento oficial de esta residencia en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), ubicado en Juan de Salazar 310 casi Artigas, a las 19:00. Fernández invitó a todos los interesados a que vayan y hagan todas las preguntas que quieran y que postulen.

“La idea es: si nosotras sobrevivimos tanto tiempo haciendo esto es porque creemos en las redes de personas, artísticas, internacionales. Por eso esto va a ser una red más que vamos a tejer para continuar, para seguir compartiendo, discutir y mediante esto armar más amistades, colaboraciones”, expresó.

Además, destacó que al finalizar la residencia también se realizarán talleres como por ejemplo un taller de iluminación, que informarán más adelante en sus redes sociales. “La idea es ir agrandando profesionalmente al movimiento de chicas, ir empujando entre todos, lo que ya sabemos ir compartiendo, no tumbarnos, es un momento donde hay que estar fuertes, unidas, personalmente sigo creyendo que sin el arte y sin el feminismo yo no veo horizonte, ni para los niños, jóvenes, adultos ni ancianos”.

“Es que cuando un grupo de mujeres se junta es porque va a ocurrir un cambio, no nos juntamos de balde. Siempre hay un algo después”, sumó Selva.

“Como somos militantes del arte, seguimos pensando que el arte es para Paraguay el único camino. Acá hay un concepto errado de que alguien que arregla auto no puede estudiar canto, o que un doctor no puede hacer teatro, al final eso completa tu vida, alimenta su alma. Ese es nuestro lado espiritual. Es un camino posible para Paraguay”, cerró Fernández.

Informaciones generales

Kaos: Residencia Artística II edición, es una propuesta de Proyecto FARO en colaboración y apoyo de IBERESCENA y la Secretaría Nacional de Cultura. Cabe resaltar que mucha más gente está en el “detrás de escena” de Kaos.

Equipo de Coordinación: Fátima Fernández Centurión y Flori Rodríguez de Proyecto FARO.

Producción ejecutiva: Patricia Sánchez, Selva Fox, Pato Masera y Fátima Fernández C.

Consultoría en producción: Pato Masera

Diseño gráfico e imagen: Guadalupe Lobo

Coordinación de registro: Milena Coral

Comunicación y redes: Lia Benítez Flecha

Prensa y difusión: Stefy Ramírez para néctar

Logística y producción: Silvia Agüero

Registro y cocina: Rebeca Elías

Logística y cocina: Pietu Zorrilla

Invitadas al Kaos: Selva Fox, Fátima Fernández Centurión, Guadalupe Lobo, Lía Benítez Flecha, Flori Rodríguez (España), Jessica Tortul (Argentina)

Charlas y talleres: Valeria Correa (Argentina) Online - Belén Cubilla (Paraguaya que reside en Francia) Online

Mentorías Py: Bettina Brizuela y Simone Herdrich

Alianzas: Ahata Aju Proyecto, Nhi-Mu Teatro Aéreo, Actrices Py, Teatro de la Luz