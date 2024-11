“Ese silencio incómodo” sube a escena invitando a reír y reflexionar

La obra teatral “Ese silencio incómodo, never can say goodbye”, escrita y dirigida por Hugo Luis Robles, tendrá hoy su función de estreno en la sala La Correa. La puesta abordará la maraña que implican las relaciones interpersonales, en un lenguaje coloquial, teniendo al humor y al sarcasmo como línea de juego entre los personajes.