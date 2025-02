El kavure norteño fue declarado Patrimonio Cultural en Horqueta

La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Carrillo de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, y contó con la presencia de autoridades locales y nacionales. Sin embargo, el protagonismo de la jornada recayó en la comunidad, cuyos habitantes se reunieron con gran emoción para celebrar este hito. Niños, adultos y ancianos participaron de la ceremonia, destacando la importancia de este alimento en su identidad cultural.

El evento se inició con la interpretación del Himno Nacional en guaraní y un homenaje a la guarania, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a cargo de la cantora paraguaya Myrian Beatriz, hija dilecta de la ciudad de Horqueta. Posteriormente, el intendente municipal de Horqueta, Jorge Enrique Centurión, brindó palabras de bienvenida.

El Dr. Luis Romero, gestor cultural, presentó una breve reseña histórica sobre el kavure norteño, destacando su relevancia en la tradición local. Seguidamente, la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei, entregó la Resolución N° 24/2025 al intendente municipal en representación de la comunidad horqueteña.

“Hoy quiero agradecer especialmente a las portadoras y portadores de esta manifestación y decirles que ustedes son los que transmiten de generación en generación este saber que hoy es declarado Patrimonio, y esto es un hecho histórico, porque es la primera declaratoria de patrimonio inmaterial del Departamento de Concepción”, expresó la ministra, destacando la relevancia del evento.

“Para nosotros es un inmenso honor, como órgano rector de la política cultural, nuestra misión y nuestro deber es salvaguardar nuestras raíces y que las nuevas generaciones puedan sentirse orgullosos de lo que somos, sabiendo quiénes somos. Nosotros no podemos amar nuestra ciudad de Horqueta si no sabemos la riqueza de Horqueta, si no transmitimos esa herencia cultural. Que esto sea nada más que el puntapié para seguir creciendo y aportando desde la cultura. Quiero que esto lo transmitamos entre todos, que todo el Paraguay hoy reconozca y sepa que el kavure es de Horqueta, así que muchas felicidades, querido pueblo”, concluyó la ministra.

Las mujeres portadoras de la manifestación cultural, Mirian Ruiz, Mirian Dávalos, Carolina Zalazar y Herculana Rolón, fueron reconocidas por su papel en la preservación de esta tradición ancestral.

El evento cerró con un momento artístico musical que resaltó los sonidos de la tierra de Horqueta, y una visita a los stands de emprendedores locales, donde se ofrecieron degustaciones de kavure norteño y otras propuestas elaboradas con la masa tradicional, premiando al mejor stand.

Sobre el kavure norteño

El kavure norteño, elaborado a base de mandioca, queso y huevo, es un alimento fundamental en el desayuno de muchas familias de la región. La mandioca, cultivada en las chacras locales, es la materia prima esencial que le da su textura y sabor característicos.

Las mujeres de Horqueta han sido las guardianas de esta tradición, transmitiendo la receta de generación en generación, lo que ha permitido que este alimento perdure y se convierta en un símbolo de orgullo para la comunidad.

Este reconocimiento no solo resalta la importancia cultural del kavure norteño, sino que también pone en valor el esfuerzo colectivo de la comunidad de Horqueta por preservar y difundir sus tradiciones ancestrales.