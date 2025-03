Lucho Miranda llega con su humor “oscuro” para romper tabús y hacer reír a Paraguay

Lucho Miranda se convirtió inesperadamente en un promotor de la inclusión a través de sus espectáculos de stand up, donde no teme en hablar acerca de la discapacidad que tiene a raíz de una parálisis cerebral que lo afectó poco después de nacer. El ganador de las gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar, llega por primera vez a nuestro país para presentar su espectáculo “Oscuro”.

Con este espectáculo, basado en las peripecias y experiencias generadas por la discapacidad, Lucho Miranda ha recorrido escenarios de distintas ciudades de Chile, Argentina y Uruguay. Hoy tendrá su primer encuentro con el público paraguayo, en el salón de convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos), algo que según afirmó le genera mucha emoción.

“Poder llegar a otros países, de verdad, es una cosa que me hace sentir orgulloso”, expresó.

Nacido hace 30 años en la localidad chilena de Vicuña, Luis Alberto Miranda Espinosa decidió cambiar su carrera de contador por el stand up, abrazando su pasión por el humor negro. Se supo reír de sí mismo, de sus limitaciones y de las percepciones que genera la discapacidad.

“Todo es comedia, es un show. No hay ningún problema de reírse de una discapacidad porque es algo normal. No es ninguna fatalidad”, señaló. Y en este sentido, remarcó que “en esta vida todos somos diferentes y si uno se lo toma bien, se puede hacer humor sobre eso”.

Sin esperarlo, Lucho Miranda transformó su espectáculo en un espacio en el que otras personas con discapacidad también se expresan y comparten sus experiencias desde el humor. “No era lo que yo buscaba, para mí lo que siempre buscaba era el humor, hacer reír. Pero sí ha servido para que mucha gente se dé cuenta que la discapacidad no es algo malo, no es algo triste, no es algo que uno tenga que sufrir”, comentó.

Las entradas están a la venta a través de Tuti (www.tuti.com.py). Los precios y sectores son: VIP Plata (G. 265.000) y VIP Oro (G. 285.000). Con tarjetas de crédito Itaú hay 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses.