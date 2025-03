Carla Peterson llegó para “Reverso”: “Para mí es muy especial venir acá a hacer teatro”

Carla Peterson llegó ayer a Paraguay no solamente con ganas de conocer un poco de nuestro país, sino también de saber “qué pasa con el público, cómo recibe este trabajo que hicimos”. Este trabajo es “Reverso”, la obra escrita y dirigida por Matías Feldman, que debutará esta noche a las 21:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, con entradas ya agotadas para esta función.

En esta puesta, que también cuenta con las actuaciones de Nicolás García Hume, Diego Cremonessi, Juan Isola, Emilia Claudeville y Marco Antonio Caponi, Peterson interpreta a una mujer que recibe la inesperada visita de sus ex socios en una galería de arte. Pero en este encuentro lo real se vuelve difuso ¿Estamos en el mundo real o en el virtual?

Peterson afirmó que lo que la atrajo de la obra fue trabajar con un director que trajera un estilo de teatro que le recordara sus inicios en el teatro independiente. “Hay algo muy vital que sucede arriba del escenario, que tiene que ver con lo físico, con la actuación pura”, expresó.

La actriz, que venía de trabajar en varias obras adaptadas o traducidas, también se vio seducida por interpretar un material original de alguien que escribió la obra pensando en los actores que tiene, con los personajes y el mundo que inventa.

“Es un desafío distinto y una confianza distinta y, a la vez, una pregunta, un vacío que tenés que descubrir y eso me interesa”, comentó.

Agregó que si bien la obra aborda temas como el metaverso y lo visual, “la obra es de lo más artesanal que pueda existir”.

“Esa pregunta de ¿cómo se hace esto? es lo que siempre me desvela, es lo que me gusta, me atrapa y me hace entrar en proyectos. No saber cómo se hace, porque sé que en definitiva debo encontrar alguna respuesta”, agregó Peterson.

La actriz que cuenta con una amplia trayectoria en series como “Terapia alternativa” y “Los exitosos Pells”, además de películas como “Mamá se fue de viaje” y “No me rompan”, celebró la posibilidad de llegar y tener un contacto directo con el público de otros países a través del teatro.

“Estoy muy feliz. Tal vez parece normal, pero para mí es muy especial haber venido acá a hacer teatro”, remarcó.

Uno de los grandes impulsores de traer esta obra, que por segundo año consecutivo se presenta en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, fue el actor paraguayo Nicolás García Hume.

Peterson afirmó que esta experiencia es similar a “un viaje de egresados” y quiere aprovechar estos días en Asunción para recorrer, reírse y compartir con sus compañeros.

“Sé que tengo al mejor anfitrión. Además con Nico nos llevamos muy bien y siempre que hablamos de cosas coincidimos un montón, así que me imagino que la vamos a pasar superbién”, expresó.

Carla Peterson aseguró que se siente “cada vez más afuera” de la tecnología, “pero no por rebeldía sino porque no llego a actualizarme”.

En este sentido, afirmó que en la obra “toda esta virtualidad es una excusa para que haya un juego teatral súper real. Porque ves, lo ves ahí que eso está sucediendo”.

Por eso invitó al público a dejarse llevar y sorprender por esta propuesta. “No traten de entender ni de ir más allá, es bien ahí lo que pasa y está buenísimo”, aconsejó.

Las otras funciones serán mañana a las 21:00 y el domingo a las 18:00 y 20:30. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea (www.ticketea.com.py) y los precios son: Paraíso (G. 150.000), Tertulia (G. 320.000 y G. 350.000), Palcos (G. 350.000), Platea (G. 250.000).