Exposición fotográfica inspirada en “Pedro Navaja”, de Rubén Blades, será inaugurada en el ITSI

La muestra reúne los trabajos de Abigail Báez, Rocío Brítez, Maximiliano Cabral, Daniel Medina, Dilan Vega y Carolina Villalba, quienes realizaron las sesiones bajo la dirección del profesor Mario Franco Nunes. A través de sus lentes, reviven y reinterpretan la historia de Pedro Navaja, dando vida visual a una narrativa cargada de simbolismo y crítica social.

Recordemos que la brillante obra Pedro Navaja, que marcó un hito en la historia de la salsa, será de esta manera reinterpretada a través de imágenes capturadas por alumnos del Instituto de la Imagen.

Esta composición, lejos de ser una canción convencional, narra con crudeza y poesía la historia de una prostituta que, caminando por un barrio marginal de Nueva York, se cruza con un asesino. Ambos mueren tras enfrentarse, mientras un borracho que presencia la escena recoge el puñal y dos billetes del suelo, alejándose mientras canta la ya mítica frase: “La vida te da sorpresas…”.

Rubén Blades enfrentó resistencia al momento de grabar esta obra, ya que le decían que era demasiado extensa. Su respuesta fue contundente: “Con ese criterio, ni la Biblia ni El Quijote hubieran sido tan exitosos como fueron”. Finalmente, la canción fue grabada en La Tierra Sound Studios y se convirtió en el mayor éxito de salsa de la década de 1970.

Pedro Navaja retrata la cara oculta de “la ciudad que nunca duerme”, revelando con ironía y tono de denuncia la realidad de los callejones neoyorquinos. La canción concluye con una mordaz alusión: “I like to live in America…”, en una clara crítica al sueño americano.