Ticio Escobar recibe en España el Premio Optimistas Comprometidos, por su labor cultural

Ticio Escobar fue este año el ganador en la categoría de Cultura de los XI Premios Internacionales Optimistas Comprometidos, organizados por la plataforma y revista española “Anoche tuve un sueño”.

El intelectual y ex ministro de Cultura paraguayo se encontraba nominado junto con Juan Sobrino, un bibliotecario español que trabaja en contextos vulnerables; el fotógrafo japonés Hiroto Nagai, y los responsables de la canción cubana “Patria y Vida”.

Con relación a Escobar, la organización destacó su trabajo como cofundador del Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro señalando que “ha generado un espacio que dignifica expresiones culturales históricamente marginadas, integrándolas al relato artístico y político contemporáneo”.

“Su obra es en sí misma un acto de justicia simbólica y un compromiso profundo con la diversidad cultural”, añadió la organización.

El responsable de entregar el premio a Ticio Escobar fue el actual embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo.

“En esta categoría celebramos a quienes desde sus miradas particulares, desde sus artes, oficios, han hecho de la cultura un acto de esperanza. Un puente entre la belleza y la verdad, entre la historia y la transformación”, expresó Parrondo al presentar el premio.

Escobar agradeció la distinción señalando que “significa apuntalar un aspecto del trabajo de uno que generalmente uno mismo no considera suficientemente o lo considera no de manera aislada o subrayádamente”.

“Es difícil ser optimista hoy en el mundo. Quizá, como decía Santa Teresa de Ávila, todos los presentes son recios. Posiblemente, el nuestro sí que lo es. Entonces, cuesta mirar hacia adelante y hacerlo con suficiente optimismo”, indicó.

Escobar añadió que se basa en un concepto de los guaraníes, que es el del tiempo. “Para ellos no es el remate final de una linealidad evolutiva que quizás avanza hacia adelante, sino el anuncio o la apertura a un horizonte que tiene que ser construido. Una palabra extraña que se llama tekoporã”, expresó.

Añadió que tekoporã, en guaraní, significa ” vivir bien y con belleza”.

“O sea, une lo ético y lo estético en una palabra. Y esa palabra abre a concebir el futuro o el porvenir desde una perspectiva de lo posible. Aquella posibilidad que no está asegurada de antemano como una promesa mejor, sino que supone un compromiso, el compromiso de ir construyendo que el hecho de que esa posibilidad sea plausible”, acotó Escobar.

El curador sostuvo además que ve en el arte que, fundamentalmente, apuesta a lo posible. En este sentido, citó a Aristóteles quien señalaba que “no es tanto en el arte la dimensión de lo real, de lo que es, sino lo que puede ser, de lo posible”.

“En esa apertura de la posibilidad, a mi me encantó una frase que leí, acabo de leerla, que decía ‘los artistas que no desvían la mirada.” Ese no desviar la mirada supone asumir ese compromiso de imaginar futuro”, acotó.

Otros ganadores

La ceremonia de premiación se realizó el pasado martes en el Museo Reina Sofía y es la primera vez que un paraguayo recibe este galardón. En esta edición también fueron premiados la bióloga marina Mar Fernández Méndez, el sacerdote y escritor Pablo d’Ors; la grafittera afgana Shamsia Hassani, entre otros.

El jurado del premio, que en ediciones anteriores fue otorgado a Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Caddy Adzuba entre otros, estuvo conformado por referentes de distintos ámbitos del pensamiento, la cooperación y la comunicación.