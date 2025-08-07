Miradas artísticas sobre Asunción en su mes aniversario

En el local de CAPASA (Palma esq. Garibaldi), “Ñande Mba’éva” reunirá a veintiocho artistas en una exposición de pintura, escultura y fotografía con motivo de la fundación de Asunción. La muestra propone una celebración visual de las costumbres de nuestra tierra, la historia de la ciudad y la presencia de la caña de azúcar como símbolo cultural y productivo.

Lea más: Ale Portillo quema el miedo y estrena su verdad

Participan de esta propuesta Beatriz Holden, Rosanna López Vera, Lourdes Zaragoza, Virginia Rojas Holden, Verónica Fernández, Cristian Spaciuk, Mario Style, Natalia Alfonzo, Bernardita Bravo, Sandra Fiorio, Liliam Céspedes, Merlina Mendoza, Nannina Galluppi, Gigi Laterza, Letizia Resquín, Amalia Wagener, Gloria Crespo, Rossi Schubert, Odila Benítez, Elena Sachero, Gloria Valle, Marthú Rodríguez Alcalá, Charito Povigna, María Villalba Torres, Sharat Ozuna, Paola Bravo, Ethel Da Rosa y Teresa Bello.

La velada inaugural contará con música de los años 80 y 90, en un ambiente festivo que acompañará las distintas expresiones artísticas. La muestra podrá visitarse en horario de oficina hasta el 20 de agosto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, “Utopía 488″ propone un recorrido introspectivo y sensible por la ciudad a través de la mirada del artista Pedro Argüello. Con un enfoque poético, la exposición invita a observar Asunción desde la emoción, la memoria y el arte, a través de obras que dialogan con su arquitectura, sus calles y su historia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las pinturas no se limitan a retratar espacios urbanos, sino que evocan estados del alma colectiva. “Utopía 488″ construye un puente entre el pasado, el presente y el futuro imaginado de Asunción. La experiencia busca ser tanto sensorial como reflexiva, creando un espacio de contemplación, encuentro e intercambio.

La inauguración será a las 19:30 en la Galería BGN (Paseo La Peregrina, Augusto Roa Bastos casi España) y se presenta como una oportunidad para reconectar con la ciudad y con otras personas que también la sienten como parte de su identidad afectiva.