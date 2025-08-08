Añandu Unipersonales entra en su recta final con obras de Argentina, Chile y Brasil

El festival Añandu Unipersonales está ofreciendo las últimas funciones de su cuarta edición, llegando a las ciudades de Areguá, Luque y Asunción con propuestas muy diversas que traen invitados extranjeros.
Hoy a las 14:00, en el salón Edda de los Ríos de la Gobernación de Central (Ruta PY D070 - Areguá), se realizará la presentación de “El colibrí”. Se trata de una propuesta del artista argentino Gonzalo Alfonsín, en la que narra la experiencia de “un hombre-pájaro” que atraviesa el continente americano, desde Argentina hasta Estados Unidos.
En tanto, mañana a las 16:00 en el Centro Cultural Julio Correa (Julio Correa c/ Antequera - Luque) se presentará la obra de teatro-danza “Ensayos de ficción para un viaje imaginario”. La puesta está a cargo de la artista chilena Francisca Barría, con la asistencia de Debon Vidal.
Se trata de una puesta inspirada en leyendas del sur de Chile, como la Fiura y el Invunche, transitando entre lo real y lo fantástico. Construye además un paisaje escénico que evoca la niebla, el bosque y la memoria ancestral.
El cierre del festival será mañana viernes, a las 20:00, en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil (Eligio Ayala c/ Perú - Asunción). En escena estará el artista brasileño George Holanda presentando “Canudo se apaixona” (Canudo se enamora).
En la trama de esta obra, el payaso Canudo visita un teatro y se encuentra con una situación inusual: un encuentro inesperado que se convierte en amor a primera vista. La obra retrata la lucha del personaje para lidiar con sus propios sentimientos, en una narrativa que combina comedia, sensibilidad y sorpresa.
El festival Añandu Unipersonales se puso en marcha el pasado 31 de agosto y en esta edición ha ofrecido espectáculos y talleres también en las ciudades de Villeta y Encarnación. Es una iniciativa de Kamanga Pro, presentada por la Fundación Itaú, con el apoyo de diversas entidades.