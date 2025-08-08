Entre imágenes y conceptos: Fundación Texo presentará la provocadora obra de Max de Esteban

Con un enfoque interdisciplinario que combina videoarte, fotografía, instalación y escritura, Max de Esteban plantea una profunda crítica a los discursos dominantes sobre el progreso, el poder, la inteligencia artificial y la biopolítica.

Lea más: Ale Portillo quema el miedo y estrena su verdad

Su obra se inscribe dentro del denominado research-based art, una corriente que parte de la investigación rigurosa para construir ensayos visuales que no sólo conmueven, sino que también informan y advierten.

¿Estamos avanzando, o normalizando la extinción? Esa es la pregunta central que atraviesa toda la muestra. A través de seis vídeos y diez series de imágenes, De Esteban disecciona las infraestructuras simbólicas y materiales que sostienen al capitalismo contemporáneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta muestra está conformada por obras como “Twenty Red Lights”, que analiza el capitalismo financiero y sus estrategias para alterar la ecuación riesgo-beneficio, o “A Forest”, que indaga en la inteligencia artificial y en la ya evidente creación de un poder no humano, y nos adentra en un territorio desconocido que a su vez genera nuevos imaginarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En “White Noise”, el artista nos confronta directamente con la idea de extinción y la del fin del tiempo, mientras que en “Black Book” habla de desigualdades y pobreza, y considera la evasión fiscal como uno de los mayores generadores de injusticia y desequilibrios, en contraste con un mercado del arte lleno de color y frenético optimismo.

En otras piezas, como “Lamb of God”, examina la ingeniería genética, probablemente la última frontera de la investigación, de consecuencias imprevisibles, y en “Cartografía Provisional”, reflexiona sobre el sustrato de la imagen, el materialismo, la evolución, la realidad virtual, la construcción de lo virtual, la mirada tecnológica, la relación entre imagen y conocimiento, y por último, el papel de las infraestructuras.

La inauguración contará con la presencia del artista y a las 19:00 se realizará un conversatorio abierto al público, en el que se abordarán las principales líneas conceptuales de su obra. La entrada es libre y gratuita, abriendo así un espacio democrático para la discusión artística en Asunción.

Sobre el artista y el curador

Max de Esteban ha expuesto en instituciones de prestigio como el Jeu de Paume (París), el Museum of Fine Arts (Houston), el MACBA (Barcelona) o el Palais de Tokyo (París). Participó en bienales como Cuenca (2023), Yokohama (2020) y La Habana (2019).

Su formación académica incluye un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, un MBA en Stanford y estudios de ingeniería en Barcelona, lo que aporta una mirada híbrida y compleja a su producción artística.

El curador de la muestra, Ferran Barenblit, ha dirigido instituciones clave como el MACBA y el CA2M, y es un referente en museología crítica contemporánea. Su acompañamiento garantiza una curaduría comprometida, capaz de mediar entre la densidad conceptual de la obra y su potencia emocional.

“Estética de la Extinción” no es solo una exposición: es una alerta, una fábula visual y política sobre el destino que estamos construyendo como sociedad. Fundación Texo se convierte así en escenario para un arte que no teme incomodar, que piensa, que se rebela y que abre preguntas donde otros solo ofrecen entretenimiento.

La muestra podrá ser visitada luego de miércoles a sábados de 16:00 a 20:00, hasta el 8 de noviembre.