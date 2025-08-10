Artista checo-canadiense dedica libro ilustrado a una villa veraniega de Areguá

Hana Mrazova es una artista checo-canadiense que llegó a Paraguay en mayo de 1997 y se instaló en una de las antiguas villas de la ciudad de Areguá. Esta casa, propiedad de Julia Caballero Legal, fue su inspiración para el libro-arte “Una villa veraniega”, que será presentado este domingo a las 11:00 en el Centro Cultural del Lago (Fulgencio Yegros 855 c/ Mcal. López- Areguá).

La artista Ysanne Gayet, directora de dicho centro cultural, escribió el prólogo del libro y destacó que “Hana sintió una alegría casi infantil por el Areguá de finales del siglo pasado y la vieja casa con columnas y amplios corredores”.

“La mayor parte del tiempo ella no sentía la necesidad de ir más allá de su propio jardín para descubrir tesoros que dibujar o pintar y estudiar con su extraordinaria sensibilidad. Toda planta u hoja caída, seca y arrugada de un árbol de amba’y era alimento para esta artista hambrienta, ávida por plasmar en papel cada aspecto de su encantado jardín”, añadió Gayet.

Señaló además que Hana actualmente vive en Toronto, Canadá, y que aquella villa de Areguá siguió siendo inspiración para su obra mucho después de dejar el Paraguay.

En este sentido, Gayet señaló en el prólogo que cuenta con varios dibujos que hizo Hana cuando aún estaba en Areguá, entre los años 1997-1998. Pero al saber que había hecho varios más, incluso acuarelas, le propuso hacer el libro para ilustrar esos momentos en la villa y su mágico jardín.

En el libro se pueden apreciar los dibujos, acuarelas y comentarios en inglés y español de Hana Mrazova acerca de su estancia en Areguá, así como ilustraciones inspiradas en los pobladores de dicha ciudad.

Desde el Centro Cultural del Lago señalaron que la impresión del libro-arte se realizó con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

“Esperamos que el público disfrute de los dibujos y relatos de Hana, que valoren y defiendan el Patrimonio cultural que tiene Areguá, que es patrimonio de todos”, señalaron a través de un comunicado.