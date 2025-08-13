“K-pérucita ¡y pumto!“, un cruce entre la fantasía y la realidad de las redes sociales

“K-pérucita ¡y pumto!” es la concreción de un sueño que la actriz y humorista Silvia Flores tenía desde hace unos ocho años, según comentó el director Luis Troche. Dave Weil fue el que lo contactó y entre los tres comenzaron a darle forma a este proyecto teatral.

“Es una sátira que, más que criticar, pone en evidencia el tiempo en el que vivimos”, detalló Troche. Señaló que en la obra, el objetivo de Caperucita de ir a visitar a la abuela, “mutó hacia otro lado”.

“Caperucita es una aspirante a influencer, entonces sale en la búsqueda de un tesoro”, comentó. En ese “tesoro” se encuentran los seguidores, los likes, los canjes y la ilusión de dejar de lado a la pobreza.

“Es un poco lo absurdo de eso, de que finalmente no es la realidad. La realidad es que el influencer es influencer porque la pegó en un momento y revienta”, añadió el director.

En la obra también aparecen personajes de otros cuentos “con los cuales Caperucita se relaciona en esta búsqueda del tesoro”.

Además de Silvia Flores y Dave Weil, el elenco está integrado por Daniel Vuyk y Sergio Leóz. Esta obra marca además el debut en las tablas de Romi Mendoza Murto quien, según el director, resultó ser “una muy, muy, muy grata sorpresa”.

Troche señaló además que es la primera vez que le toca dirigir y actuar al mismo tiempo, realizando una participación especial dentro de la obra.

La comedia está abierta a ciertos momentos de improvisación. “Si bien hay una estructura y una línea, siempre hay bocadillos intermedios que tienen que ver con el día a día y le aportan una esencia diferente a la obra y cada función termina siendo única”, acotó Troche.

Las últimas funciones de esta comedia serán este jueves 14, viernes 15 y sábado 16 a las 21:00 y el domingo 17 a las 20:00 en el Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe).

Las entradas están a la venta a través de Ticketea, con entradas en promoción a G. 70.000 (Platea) y G. 85.000 (sala).