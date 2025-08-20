La artista peruana Narda Allende presenta sus obras en El Cabildo

La muestra tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Temporales y promete ser “un recorrido donde la creatividad se expresa a través de la sensibilidad y la búsqueda de conexiones entre lo personal y lo colectivo”, según expresa su comunicado.

Las obras de Allende invitan a una experiencia estética y reflexiva, en la que los colores, texturas y formas se transforman en vehículos de diálogo entre el arte y la vida. En palabras de la propuesta curatorial, la artista abre un universo en el que la inspiración trasciende lo individual y se convierte en una experiencia compartida con el espectador.

La inauguración de esta muestra cuenta con el apoyo de la Embajada del Perú en Paraguay y de la Cámara de Comercio Paraguayo-Peruana, instituciones que mediante este evento reafirman los lazos culturales y la cooperación entre ambos países. Esta colaboración fortalece la presencia del arte latinoamericano en la escena local y consolida al Cabildo como un espacio abierto al intercambio cultural.

La exposición “Inspiración” permanecerá habilitada hasta el 15 de septiembre de 2025, con entrada libre y gratuita. El público podrá visitarla de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00, y los sábados y domingos, de 09:00 a 17:00. Una oportunidad para acercarse al arte contemporáneo peruano a través de la mirada sensible y poderosa de Narda Allende.