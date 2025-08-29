Obra de comedia y unipersonal cargan de humor la cartelera teatral

¿Qué pasa cuando un marido infiel muere y regresa del más allá con una misión divina? Esa es la premisa que propone la comedia “Algunos maridos van al cielo”, que debutará esta noche en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos).

Sergio Marcos y Martín Guerra, los mismos autores de “Mujeres de ceniza”, están detrás de esta propuesta que llegará a escena bajo la dirección conjunta de Ka’i Barreto y Marcela Gilabert.

La trama presentará a Lucas (Raúl Daumas), un hombre encantador pero irresponsable, que muere inesperadamente en una fiesta clandestina. Sin embargo, desde el purgatorio recibe una segunda oportunidad: para ganarse un lugar en el cielo debe regresar a la Tierra y lograr que su viuda, Sofía (Clara Franco), se enamore del hombre que más odia.

Entre reproches, enredos, fantasmas visibles solamente para algunos y una misión celestial con ángeles delatores se desarrolla esta comedia sobre el amor, los errores del pasado y la posibilidad de redención, incluso después de la muerte.

El elenco está integrado además por Bruno Sosa, Gustavo Mancuello y Mauricio Martínez.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 20:30 y los domingos a las 20:00. Las entradas para esta obra, producida por A mamá le dieron 2 años, se pueden adquirir a través de Tuti. Las entradas cuestan G. 125.000 (Bronce) y G. 135.000 (VIP). Hay descuentos con tarjetas Itaú.

Los sufrimientos de Tuki Franco

En el Club de Comedia El Paredón (España 2103 y José Rivera. Dentro del restaurante Novecento), Tuki Franco estrenará hoy el unipersonal “Yo sufrí mucho”.

En esta puesta, el artista que hace 13 años se dedica al stand up, contará todo lo que le pasó en este tiempo: los éxitos, los fracasos, y esas anécdotas que duelen...pero que hacen reír.

Tuki no es solo comediante: también es periodista, actor, abogado, cervecero y según él, lo más importante, cerrista.

“En su carrera ya le pasó de todo: videos virales, policías enojados y hasta cintarazos por parecerse a un político famoso. Ahora decidió convertir cada golpe de la vida en un chiste”, detalla la sinopsis.

La función será a las 22:00, con entradas a G. 40.000 que se pueden adquirir al (0981) 556-509.

Esto marcará el inicio del “Sufrido Tour”, que llegará próximamente a Ciudad del Este, Encarnación, Concepción y otras ciudades.