Cine: acción, drama, comedia y muchos reestrenos esta semana en Paraguay

Nada menos que cinco nuevas películas llegan este jueves a la cartelera de cine de Paraguay, en una semana que además llega cargada de grandes reestrenos y descuentos por la “Semana del cine”.

Entre las novedades de la semana destaca Atrapado robando, la nueva película del cineasta Darren Aronofsky, realizador de películas como Réquiem por un sueño (2000), Cisne negro (2010), Noé (2014) o La ballena (2022).

Atrapado robando es un thriller que trascurre en 1998 sigue a un exbeisbolista que acaba involucrado en una trama criminal que involucra a varios grupos mafiosos de Nueva York.

Austin Butler (Elvis) protagoniza junto a Zoë Kravitz (Batman), Regina King (Más dura será la caída), Matt Smith (House of the Dragon), Liev Schreiber (Asteroid City), Vincent D’Onofrio (Daredevil: Born Again) y el cantante puertorriqueño Benito A. Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Otro estreno de esta semana es Los Rose, una comedia negra basada en la novela La guerra de los Rose, de Warren Adler, adaptada al cine por primera vez en 1989.

La historia es una crónica de cómo la vida aparentemente perfecta de una exitosa pareja se hunde en el caos y acaba en una amarga batalla legal de divorcio.

Protagonizan Olivia Colman (Paddington en Perú), Benedict Cumberbatch (El esquema fenicio), Andy Samberg (Brooklyn 99), Kate McKinnon (Barbie) y Allison Janney (Resistencia) bajo la dirección de Jay Roach (El escándalo).

También llega hoy la película de suspenso Animales peligrosos, en el que un surfista es secuestrado por un asesino serial que planea llevarlo mar adentro y hacer que sea devorado por tiburones.

Protagoniza Jai Courtney (American Primeval) bajo la dirección de Sean Byrne.

Novedades para toda la familia

Otro estreno que llega hoy a Paraguay es Dibujos imaginarios, una película de fantasía en la que los dibujos de un hombre que intenta sobreponerse a la muerte de su esposa y hacer entender lo que ocurrió a sus hijos repentinamente cobran vida.

Protagonizan Tony Hale (Intensa-Mente 2) y D’Arcy Carden (The Good Place), y dirige Seth Worley.

Finalmente, llega la película animada Mascotas al rescate, sobre un grupo de animales atrapados en un tren fuera de control, que deben luchar para impedir un choque y salvar sus vidas.

Semana cargada de reestrenos

Además de esas novedades, la semana trae una amplia variedad de reestrenos entre los que destaca la trilogía El padrino, considerada una de las mejores series de películas de todos los tiempos.

Las tres películas basadas en la obra literaria de Mario Puzo que hacen crónica del imperio mafioso de la familia Corleone, protagonizadas por Al Pacino y dirigida por Francis Ford Coppola, se proyectarán este fin de semana: El padrino (1972), El padrino II (1974) y la reciente re-edición de El padrino III (1990).

Otro relanzamiento en salas de un clásico que estará disponible esta semana es Tiburón (1975), el megaéxito de taquilla sobre una comunidad costera estadounidense asesidiada por un tiburón blanco que lanzó a la fama mundial al cineasta Steven Spielberg.

También se proyectará esta semana Orgullo y prejuicio (2005), la adaptación del clásico literario de Jane Austen protagonizada por Keira Knightley y dirigida por Joe Wright, que celebra su aniversario 20.

Finalmente, vuelve a la pantalla grande Demon Slayer: Mugen Train (2020), el largometraje del anime Demon Slayer, que regresa a las salas como anticipo de la próxima película, Demon Slayer: Castillo infinito, que se estrenará en Paraguay el 11 de septiembre.

