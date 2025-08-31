“Florania” llega al Teatro Municipal con funciones gratuitas

La obra, que es representada por la Compañía Teatral Roque Sánchez-Graciela Pastor, tendrá este lunes una función gratuita para todo público. Será a las 19:00 en el Teatro Municipal, ubicado en Presidente Franco y Chile.

Lea más: “El Rubio” llega a escena ofreciendo una combinación entre teatro y cine

También este lunes a las 9:00 habrá una función gratuita para colegios públicos y, el próximo lunes 8 de septiembre, a las 15:00, igualmente dirigida a estudiantes.

La puesta, estrenada en marzo pasado, busca rendir tributo a José Asunción Flores, en el marco del centenario de la creación de la guarania.

La obra busca representar en escena el bagaje creativo que caracterizó a Flores, sin descuidar aspectos relevantes de su vida como su niñez, su paso por la banda de músicos de la Policía y su amistad con el poeta Manuel Ortiz Guerrero.

Estas funciones de “Florania” forman parte del proyecto Primavera Teatral 2025. Esta iniciativa forma parte del programa Teatro Abierto, que nace de la colaboración entre la Dirección del Teatro Municipal y la Sociedad Filarmónica de Asunción (SFA).