Agenda cultural y artística del 7 al 13 de septiembre de 2025

DOMINGO 7

Corrida / New Balance Race Series ASU 15K 2025

Llega la esperada carrera en Parque Ñu Guasu. Preparate para correr, soñar y superar tus límites, dicen desde la organización del evento, que arranca a las 7:00.

“En New Balance celebramos la pasión por el running en cada paso. Desde principiantes hasta maratonistas experimentados, este es tu momento para unirte a una comunidad vibrante que avanza unida hacia nuevas metas”. Más informaciones: www.newbalanceasu15k.com.py

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Teatro / Algunos maridos van al cielo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ofrecido por: A2A

Hora: 20:00

Lugar: Alianza Francesa

Informaciones: tuti.com.py

Lea más: Lady Gaga estrena video de “The Dead Dance”

Show de humor / Tertawa II

Ofrecido por: Modo Teatro

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: tuti.com.py

JUEVES 11

Bosque de luces / Aura lumina

Paraguay recibe su primera muestra de arte lumínico internacional. La cita es en el Seminario Metropolitano, para disfrutar de una instalación inmersiva de luz, sonido y naturaleza.

“Una experiencia que fusiona arte, tecnología y naturaleza”.

Se puede visitar de 19:00 a 23:00 con ingresos cada 30 minutos. Más informaciones en ticketea.com.py

JUEVES 11

Drink and Draw Party / Encuentro de dibujo

Ofrecido por: Colectiva Robusta

Hora: 19:00

Lugar: Touch! Club de arte y creatividad

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 12

Show de comedia / Juventud divino tesoro

Ofrecido por: El Hallo

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: tuti.com.py

SÁBADO 13

Fiesta / Tropifest

Ofrecido por: RPM

Hora: 19:00

Lugar: Espacio Idesa

Informaciones: tuti.com.py

Concierto / La gran noche del folclore paraguayo y argentino

Ofrecido por: Cruz de Matla Producciones

Hora: 21:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: tuti.com.py