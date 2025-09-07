Agenda cultural y artística del 7 al 13 de septiembre de 2025

DOMINGO 7
Corrida / New Balance Race Series ASU 15K 2025
Llega la esperada carrera en Parque Ñu Guasu. Preparate para correr, soñar y superar tus límites, dicen desde la organización del evento, que arranca a las 7:00.
“En New Balance celebramos la pasión por el running en cada paso. Desde principiantes hasta maratonistas experimentados, este es tu momento para unirte a una comunidad vibrante que avanza unida hacia nuevas metas”. Más informaciones: www.newbalanceasu15k.com.py
Teatro / Algunos maridos van al cielo
Ofrecido por: A2A
Hora: 20:00
Lugar: Alianza Francesa
Informaciones: tuti.com.py
Show de humor / Tertawa II
Ofrecido por: Modo Teatro
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: tuti.com.py
JUEVES 11
Bosque de luces / Aura lumina
Paraguay recibe su primera muestra de arte lumínico internacional. La cita es en el Seminario Metropolitano, para disfrutar de una instalación inmersiva de luz, sonido y naturaleza.
“Una experiencia que fusiona arte, tecnología y naturaleza”.
Se puede visitar de 19:00 a 23:00 con ingresos cada 30 minutos. Más informaciones en ticketea.com.py
JUEVES 11
Drink and Draw Party / Encuentro de dibujo
Ofrecido por: Colectiva Robusta
Hora: 19:00
Lugar: Touch! Club de arte y creatividad
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 12
Show de comedia / Juventud divino tesoro
Ofrecido por: El Hallo
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: tuti.com.py
SÁBADO 13
Fiesta / Tropifest
Ofrecido por: RPM
Hora: 19:00
Lugar: Espacio Idesa
Informaciones: tuti.com.py
Concierto / La gran noche del folclore paraguayo y argentino
Ofrecido por: Cruz de Matla Producciones
Hora: 21:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: tuti.com.py