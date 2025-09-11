Humor con “Las Mal Queridas” y el teatro popular llegan desde hoy a escena

“Las Mal Queridas” tendrá esta noche su estreno, presentando a un elenco conformado por Margarita Irún, Rossana Bellassai, Jazmín Romero y Lorena Azucas. La obra también marca el debut teatral de la reconocida conductora de radio y televisión Bibi Landó.

Lea más: “Finca la fe”, gran triunfadora en los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción

En tono de comedia, la obra presentará el encuentro de un grupo de mujeres de una misma familia, convocadas por Marité, la tía que las crío.

Entre confidencias, tensiones y complicidades, emergen situaciones cargadas de humor, picardía y sensibilidad, que abordan sin filtros la vida femenina actual, para lograr que el público se sienta reflejado en cada escena.

La actriz Jazmín Romero afirmó que en la obra se aborda mucho el tema de la lealtad y que también presentará interesantes giros dramáticos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La función de estreno será hoy a las 21:00 en el Arlequín Teatro (Antequera 1061) y las entradas ya están agotadas. Las demás funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas se pueden adquirir a través de Tuti y los precios de forma anticipada son: VIP Silver (G. 100.000) y VIP Gold (G. 125.000).

Obra de teatro popular

El Grupo Real de Teatro volverá a poner en escena desde hoy la obra “Joayhu ha Traición Guerra aja”, con funciones en la sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Se trata de una inspiración libre de Roger Bernalve, en base a la obra “Mba’eve’ÿhere”, de Josefina Plá y Roque Centurión Miranda.

La historia está ambientada en los inicios de la Guerra del Chaco, presentando a Gorgonio, un excombatiente de la Guerra contra la Triple Alianza, quien se encuentra muy preocupado al enterarse que sus nietos fueron citados para ir al frente de batalla.

El elenco estará conformado por Eliseo Paniagua, Mariela Cárdenas, Roger Bernalve, Misael Camilo, Lore Osorio, Maito López Vega y Leonardo Rivas.

Las funciones serán hoy, mañana y el sábado a las 20:30 y el domingo a las 20:00. Las entradas generales cuestan G. 60.000. La obra cuenta con apoyo de los Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura.