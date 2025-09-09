“Finca la fe”, gran triunfadora en los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción

Los encargados de conducir la premiación fueron la actriz Lali González y el actor y comunicador Pope Spinzi, quienes aportaron sus cuotas de humor y complicidad.

Más allá de la elegancia, los discursos y gestos de la noche fueron marcando un tono de reivindicación. Entre agradecimientos, varios ganadores subrayaron la precariedad con que se produce teatro en Paraguay, la falta de apoyo estatal y la necesidad de unidad en el sector.

En ese contexto, hubo una protagonista indiscutible: “Finca la fe”. La obra dirigida por Mafe Mieres se consagró como la gran triunfadora al llevarse cinco galardones: Mejor Obra, Mejor Dirección, Mejor Libreto Original (Erik Gehre), Mejor Actor de Reparto (Julio Petrovich) y Mejor Actriz de Reparto (Rossana Bellassai).

Erik Gehre resaltó el carácter emergente de la producción: “Fue prácticamente un año de trabajo para lograr lo que vieron. Todo el esfuerzo fue por una productora emergente”, señaló.

En tanto, Bellassai, al recibir su premio, se dirigió al público con palabras que retratan las dificultades y las recompensas del oficio: “Hacer producciones en Paraguay es difícil y ustedes lo saben. Gracias a mis compañeros de elenco, sin ustedes esto no iba a ser posible”, dijo dedicando el premio a su hija Bruna.

Más ganadores de la noche

La comedia “Mi grado es un peligro – más problemáticas, más conflictivas” fue otra de las destacadas, alzándose con los premios a Mejor Comedia y Mejor Producción. Su protagonista, Diana Frutos, lo resumió con sinceridad, afirmando que detrás de las risas y las historias que construyeron la obra, también hubo “historias de dolor y violencia”. En ese sentido, indicó que "todo ese dolor se puede transformar en carcajadas que hacen que la gente llore de risa”.

Entre las demás categorías, “Tierra” fue reconocida como Mejor Obra Corta; “Tabú, ser o no ser” ganó en Mejor Show de Humor; la pieza de teatro danza “Herido” se impuso en su género; y “Filípica” se llevó el premio a Mejor Drama. También se premió a “De cómo observar un incendio”, como Mejor Diseño de Arte; “A donde el viento me lleve”, como Mejor Obra de Teatro Popular, y “Con olor a lluvia”, como Mejor Obra de Teatro Social.

En las actuaciones principales, el galardón fue para Ronald Maluf (Terapia, el ejercicio fantástico) y Regina Bachero (Radojka).

El Premio Revelación fue para Hugo Núñez, reconocido por su versatilidad y por tender puentes entre generaciones. En su discurso invitó a los jóvenes a seguir contando historias: “Seamos puntas de lanza para traer más voces y más relatos que quedan por contar en nuestro país”.

El Premio de Honor recayó en Teresita Pesoa, la llamada “Reina del Teatro en Guaraní”, y en Blanca Navarro, homenajeada a través de la actriz Katty Pakuá, quien narró las dificultades de hacer teatro en tiempos de dictadura: “Resistimos mucho en tiempos muy difíciles donde la democracia no existía. Terminábamos la función mirando si alguien nos esperaba afuera”.

El auditorio se puso de pie en ambas ocasiones, reconociendo trayectorias que marcaron la historia de las tablas paraguayas.

Homenajes y memoria

Uno de los momentos más emotivos llegó con la proyección del segmento In Memoriam, que recordó a artistas que partieron en el último año. La interpretación de A mi manera por parte de Nicole Arz acompañó un silencio respetuoso que se transformó en aplausos largos y sentidos.

Otro homenaje inédito fue el reconocimiento a los técnicos del teatro, en particular a los iluminadores, definidos como “los héroes invisibles” del escenario. Recibieron placas conmemorativas Ñeco Rabito, Kuki Giménez, Alberto Castillo, Santi Schaerer, Manu Schaerer, Martín Pizzichini, Virgilio Centurión, Carlos Vera y José María Tottil.

“Raras veces se agradece a los técnicos. Estamos antes de que comience y seguimos después de que termine, pero el aplauso siempre es para los que están en el escenario”, dijo Ñeco Rabito, conmoviendo al auditorio. Kuki Giménez agregó que “nosotros también somos artistas, iluminar a los artistas no es fácil”. Y con humor, Alberto Castillo cerró: “Hoy nos sentimos un poco incómodos porque pensamos que estamos en el lado equivocado del escenario”.

Fiesta y desafío pendiente

La noche de los Edda, organizada cada año por la Liga de Difusores Culturales de Asunción, dejó imágenes de glamour y talento, pero también mensajes claros. En varios discursos se repitió la urgencia de mayor financiación pública y mejores condiciones laborales para que el teatro no dependa solo del esfuerzo individual y la pasión.

La fiesta fue, sin duda, necesaria. Pero como recordaron artistas y técnicos, el verdadero desafío está más allá de la gala: seguir haciendo teatro, multiplicar las historias y no dejar de reclamar un lugar justo para las artes escénicas en el país.