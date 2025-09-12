Dino Aventura: los niños ingresan gratis para festejar clasificación de la Albirroja

Desde hoy viernes y hasta el domingo 14 de septiembre, los niños menores de 12 años podrán ingresar gratis a Dino Aventura, la muestra de dinosaurios animatrónicos que desde julio pasado ya recibió a más de 55.000 personas en la Quinta Ycuá Sati (Victor Haedo y Cap. Pedro Fabio Martínez).

En esta aventura jurásica, los visitantes pueden encontrar más de 35 dinosaurios robóticos meticulosamente recreados en tamaño real como el Tyrannosaurus Rex, de 13 metros de longitud; el Brachiosaurus, el Velociraptor, el Triceratops y el Pteranodon.

Las visitas guiadas están a cargo de educadores que fueron especialmente entrenados bajo la supervisión de Diego Padovani, paleontólogo y responsable científico de la exhibición.

Dino Aventura ofrece actividades para toda la familia y se puede visitar de lunes a domingo de 13:00 a 22:00. Las entradas están a la venta en Tuti y en la boletería del parque.

Las entradas generales cuestan G. 89.000 y los paquetes familiares para cuatro personas G. 290.000. Hay 15% de descuento con tarjetas de crédito Itaú.

La muestra estará habilitada en Asunción hasta el próximo 15 de octubre.