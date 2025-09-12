Pinta Art Week sigue hoy con foro y la inauguración de varias muestras

Pinta Art Week celebrará hoy el foro “Arte, comunidad y reflexión” en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), ubicada en la Avda. Mcal. López c/ República Dominicana.

El encuentro será a las 16:30 y estarán Andrea Vázquez, presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y la artista argentina Lucrecia Lionti. El ciclo está curado y moderado por Irene Gelfman.

En tanto, en el circuito de galerías desde las 17:00 se habilitarán las muestras “Kerana”, en K Arte y Naturaleza (Santa Rosa 586), “Fungarium”, de Rodrigo Spelt en Casa Mayor Galería de Arte (Malutín 263), “Orden en el caos”, de Sebastián Boesmi, en Matices (Cruz del Defensor 241).

También se habilitan “Primigenio”, de Marc Schrammen, en Fuga Villa Morra (Alfredo Seiferheld 5144) y “La tosca belleza”, de Pedro di Lascio, en Expresiones (Avda. Santísima Trinidad 1610).

