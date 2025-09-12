Nathalie Aponte se quebró en vivo y fue salvada por los coaches en La Voz Argentina 2025

La canción, que habla sobre el dolor de la pérdida y la imposibilidad de despedirse, tomó un significado muy especial para Nathalie Aponte, que no pudo regresar a Paraguay para darle el último adiós a su amigo debido a su participación en el certamen.

“Esta canción es un poco fuerte porque hace unas semanas murió uno de mis mejores amigos. Fue algo fuerte saber que me tocaba esta canción. Él estaba en Paraguay y no me pude despedir de él. Esto me tocó mucho y sé que, donde sea que esté, le llegó esto”, expresó entre lágrimas y con la voz temblorosa.

Luck Ra la felicitó por su entrega y la destacó como la participante que más retos ha enfrentado en el programa:“Creo que sos la más versátil y que tenés una gran voz. Me gusta que estás consciente de que representás a un país entero y que te plantás. Hay que tener mucho valor para hacer eso”, le dijo su coach.

Tiago PZK, visiblemente conmovido, le aseguró que su amigo “seguro estuvo presente para apoyarla” y que seguirá acompañándola “en las victorias y en las derrotas”. Por su parte, Soledad Pastorutti analizó su actuación y le pidió que disfrute de su talento:“No fue una canción más. Lo más difícil es que el show debe continuar. Hay que tener templanza para no romperse por dentro cuando la voz, que es el reflejo del alma, es muy buchona”, señaló la folclorista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, Nathalie fue salvada por los coaches y pasó a la siguiente ronda, asegurando su lugar en la competencia y manteniendo viva la ilusión de llegar a la gran final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Los sueños sí se cumplen”, dice Nath Cajigal tras brillar en La Voz

Historial de Nathalie Aponte en La Voz Argentina 2025